IA : OpenAI a résolu un problème de maths vieux de plus d’un siècle

OpenAI affirme qu’un de ses modèles d’intelligence artificielle a résolu en 88 heures un problème mathématique vieux de plus d’un siècle. L’équation de Navier-Stokes permet notamment de décrire le comportement des fluides et joue un rôle dans des domaines comme la météo ou la conception des avions.

Un problème majeur pour les mathématiques

Les équations de Navier-Stokes remontent aux travaux du mathématicien et ingénieur français Henri Navier en 1822, puis à ceux du mathématicien britannique George Gabriel Stokes. Elles servent à comprendre comment se déplacent l’eau, l’air et d’autres fluides. Leur comportement reste toutefois extrêmement difficile à prévoir dans certaines situations.

En 2000, le Clay Mathematics Institute a classé le problème de Navier-Stokes parmi les sept « problèmes du millénaire ». Une résolution complète peut rapporter un prix d’un million de dollars, ce qui illustre l’importance de cette question pour les mathématiciens.

Pour parvenir à son résultat, OpenAI a mobilisé environ 10 000 agents IA capables de travailler en parallèle. Le système a généré environ 130 milliards de tokens et a nécessité plusieurs millions de dollars de puissance de calcul. OpenAI précise que la vérification formelle de la démonstration a ensuite demandé 17 heures supplémentaires.

Une découverte déjà au cœur d’une polémique

L’annonce suscite toutefois des interrogations chez certains chercheurs. Le mathématicien Tristan Buckmaster affirme que le modèle d’OpenAI aurait suivi une approche proche de travaux qu’il menait avec Levent Alpöge, chercheur chez Anthropic. Tristan Buckmaster a notamment demandé à OpenAI si les données issues de ses travaux avec Codex avaient pu être utilisées pour entraîner le modèle.

OpenAI nie avoir utilisé leurs travaux ou leurs résultats pour orienter ses agents. Sébastien Bubeck, chercheur de l’entreprise, affirme que les deux équipes ont travaillé séparément et qu’aucune donnée personnelle précise n’a été consultée pour résoudre le problème. Le créateur de ChatGPT reconnaît toutefois ne pas pouvoir exclure qu’un usage anonymisé de ses services ait contribué à améliorer ses modèles.

L’entreprise indique par ailleurs qu’elle ne réclamera pas le million de dollars associé au problème du millénaire. Elle présente surtout cette démonstration comme une preuve de l’accélération des capacités de ses modèles dans la recherche scientifique.