Playdate : Panic dévoilera la Season 3 lors d’un nouveau showcase

Panic prépare une nouvelle salve de surprises pour sa petite console jaune à manivelle. Le studio diffusera ce mercredi 9 septembre à 18 heures, heure française, un Playdate Update Showcase consacré principalement à la Season 3. L’événement précédera d’une heure seulement la keynote Apple, un choix de calendrier audacieux pour une machine volontairement à contre-courant des géants du secteur.
Panic promet de présenter les jeux qui composeront cette troisième saison ainsi que sa date de lancement. Le principe restera fidèle à l’identité de la Playdate : une sélection de titres indépendants distribués progressivement chaque semaine, afin de conserver l’effet de découverte qui accompagne la console depuis ses débuts.
La Season 2, lancée en mai 2025, proposait deux jeux par semaine pendant six semaines pour 39 dollars. Plus de 15 000 joueurs l’ont achetée, avec notamment Fulcrum Defender, Dig! Dig! Dino!, CatchaDiablos et l’étonnant Blippo+.
Commercialisée depuis 2022, la Playdate a dépassé les 80 000 exemplaires vendus selon Panic. Malgré son écran monochrome, sa puissance modeste et son positionnement très spécialisé, elle continue de séduire grâce à son catalogue indépendant et à sa célèbre manivelle. Un bilan de ses deux premières années s’est avéré plutôt positif , et la petite machine a même servi à des usages parfois improbables, notamment pour aider à régler Big Ben.
Le constructeur s’est aussi distingué récemment en remboursant des surtaxes douanières à certains acheteurs américains. Avec cette Season 3, Panic entend surtout rappeler que la Playdate reste une plateforme toujours en vie et toujours pensée comme un terrain d’expérimentation pour les développeurs indépendants plutôt que comme une concurrente directe des consoles traditionnelles.
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