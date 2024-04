La Playdate a deux ans : petit bilan sur la petite console jaune à manivelle

Ce qui ressemblait à un projet un peu fou est finalement devenue une réalité… durable. La Playdate, cette petite console jaune à manivelle conçue par le studio Panic et les designers de Teenage Engineering, a pourtant été lancée au pire des moments, en pleine pandémie de Covid, si bien que sa commercialisation a dû être retardée de presque 2 ans. Le modèle économique avait aussi de quoi laisser perplexe, la console coûtant tout de même 179 dollars au lancement sans compter les frais de ports pour le reste du monde, un prix qui a même été augmenté à 200 dollars quelques mois plus tard. Malgré les sceptiques et les interrogations légitimes – quel avenir pour une console portable à la fiche technique rachitique et ne proposant que des jeux en noir et blanc ? -, la Playdate a finalement trouvé son public, un marché de niche, voire d’ultra niche certes, mais qui aura permis d’écouler près de 150 000 jeux dédiés pour la petite console.

2 ans, près de 1000 jeux et quelques perles

A un jour près, la Playdate vient donc de fêter ses 2 années de vie, ce qui est déjà un sacré pied de nez face à ceux, nombreux, qui prévoyaient un échec éclair. Evidemment, les quelques dizaines de milliers de ventes de la consoles (plus de 70 000 exactement) ne pèsent pas grand chose face aux 100 millions et quelques de Switch écoulées, mais cette console originale et attachante a au moins le mérite de prouver qu’il est encore possible de lancer une proposition matérielle et ludique radicalement différente et de s’en sortir sans trop de casse. Même les développeurs ont fini par se prendre au jeu puisque la Playdate compte désormais pas moins de 181 titres dans sa boutique (24 au lancement) sans oublier 800 jeux supplémentaires (encore plus « indés ») sur itch.io. Rares sont les titres inoubliables dans le tas, mais l’on compte tout de même quelques très belles perles, comme l’excellent Mars after Midnight de Lucas Pope (Paper, Please) ou l’intriguant Crankin de Keita Takahashi (Katamari Damacy). Mais il est vrai que ces auteurs sont déjà eux-même considérés comme des « originaux »…

La Playdate peut être achetée sur le site du fabricant au prix de 200 dollars, à quoi il faudra rajouter une soixantaine d’euros en comptant les frais de port et les taxes.