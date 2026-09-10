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Google Gemini a maintenant son application sur Windows

2 min.
10 Sep. 2026 • 19:12
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Google lance aujourd’hui l’application Gemini sur Windows, donnant accès à son assistant IA sans forcément passer par le navigateur. Disponible sur Windows 10 et Windows 11, elle permet notamment d’ouvrir Gemini avec le raccourci Alt + Espace sans quitter l’application utilisée.

Google Gemini Logo

Après macOS, l’app Gemini arrive sur Windows

L’application fonctionne comme un espace dédié dans lequel les utilisateurs peuvent retrouver les principales fonctions de Gemini. Le raccourci Alt + Espace affiche toutefois l’assistant IA par-dessus l’application active, ce qui permet par exemple de vérifier rapidement une information dans un document ou de trouver des idées pour une présentation avant de reprendre son travail.

Google va plus loin avec l’intégration de ses services. Gemini peut récupérer des informations depuis Gmail et Google Drive pour réaliser des tâches nécessitant plusieurs étapes, tandis que Gemini Spark peut prendre en charge des missions complexes en tant qu’agent IA personnel fonctionnant en continu.

L’application ouvre également l’accès aux outils de création de Google depuis le bureau. Les utilisateurs peuvent générer des images personnalisées avec Nano Banana et créer des vidéos avec Gemini Omni, directement depuis la même interface.

Google présente cette version Windows comme une extension de l’expérience Gemini déjà disponible sur d’autres plateformes, dont macOS qui a eu le droit à son application dédiée il y a quelques mois. Le lancement intervient alors que Google renforce progressivement la présence de Gemini sur ordinateur et dans ses applications de productivité.

Une première version appelée à évoluer

Google insiste sur la légèreté de son application Gemini sur Windows. Elle peut rester active en arrière-plan sans ralentir l’ordinateur, tandis que l’entreprise prévoit d’ajouter progressivement d’autres fonctions natives.

L’application Gemini est disponible dès maintenant sur le site de Google. Google précise que certaines fonctions peuvent nécessiter un abonnement Google AI selon leur disponibilité.

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