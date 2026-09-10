Cette fusion de trous noirs impossible… ne serait finalement pas aussi impossible que prévu

L’une des fusions de trous noirs les plus déroutantes jamais détectées pourrait finalement s’expliquer sans bouleverser les modèles astrophysiques. Une nouvelle étude consacrée au signal GW231123 avance que sa masse exceptionnelle aurait été surestimée à cause d’un effet de lentille gravitationnelle affectant les ondes gravitationnelles durant leur voyage jusqu’à la Terre.

Une fusion de 225 masses solaires remise en question

Détecté par les observatoires LIGO-Virgo-KAGRA, GW231123 avait été associé à deux trous noirs d’environ 137 et 103 masses solaires. Une configuration problématique, car elle place ces objets dans une gamme de masses difficilement compatible avec les mécanismes classiques d’évolution stellaire. Plusieurs scénarios avaient déjà été proposés pour expliquer cette fusion de trous noirs jugée impossible.

Les chercheurs proposent désormais une autre piste : le signal aurait été déformé et amplifié par un objet compact compris entre 190 et 850 masses solaires, voire par une structure étendue comme un amas globulaire. « Si nous supposons que GW231123 a été dévié et déformé […] nous pouvons comprendre les masses élevées observées », explique Srashti Goyal, coauteure principale de l’étude.

Les ondes gravitationnelles victimes d’un mirage cosmique

Le phénomène rappelle les lentilles gravitationnelles utilisées en astronomie, où un objet massif courbe l’espace-temps et modifie l’image d’une source distante. Les ondes gravitationnelles détectées par LIGO pourraient subir des effets comparables de diffraction et d’interférence.

En intégrant cette hypothèse, la masse réelle du trou noir final tomberait à environ 140 masses solaires, contre quelque 225 estimées initialement. Les auteurs restent prudents : aucune lentille n’a encore été formellement identifiée. Mais si ce scénario se confirme, GW231123 deviendrait moins une anomalie astrophysique qu’un spectaculaire exemple des illusions produites par la gravité à l’échelle cosmique.