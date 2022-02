Un trou noir solitaire se baladerait à 5000 années lumière de la Terre

« A mille milles de toutes terres habitées », ou plus exactement à 5000 années lumière de notre planète, un trou noir se balade seul en père peinard. Les trous noirs isolés ne sont pas considérés comme une rareté absolue par les scientifiques, mais les observer est une autre paire de télescopes. C’est pourtant l’exploit unique en son genre que semble avoir réussi une équipe de scientifiques qui a publié son étude dans Astrophysical Journal (preprint). Il aura fallu pas moins d’une dizaine d’années pour confirmer la présence de ce trou noir via le phénomène dit de « lentille gravitationnelle ».

La lentille gravitationnelle est produite par la présence d’un corps hyper massif situé entre l’observateur et une source lumineuse lointaine. Le champ gravitationnel de la lentille dévie les rayons lumineux au point de modifier in fine l’image perçue par l’observateur. Trois types de lentilles gravitationnelles sont référencées, les lentilles gravitationnelles fortes, les lentilles gravitationnelles faibles et les microlentilles gravitationnelles. Fin de la grosse parenthèse pédago.

La lentille gravitationnelle de notre trou noir solitaire a été vue pour la première fois en 2011 (MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462, à vos souhaits !). Les scientifiques ont alors remarqué une augmentation inhabituelle de luminosité d’une étoile correspondant bien à l’effet d’une lentille gravitationnelle. La « nature » de cette lentille s’est par la suite révélée… par élimination. Une simple planète n’aurait pas été assez massive pour générer l’effet, une étoile aurait été visible, etc. Restait donc l’hypothèse du trou noir, la seule plausible et « raccord » avec l’observation.