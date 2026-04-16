TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Un signal gravitationnel capté par LIGO relance la piste des trous noirs primordiaux et de la matière noire
Science

Un signal gravitationnel capté par LIGO relance la piste des trous noirs primordiaux et de la matière noire

4 min.
16 Avr. 2026 • 12:55
0

Un événement détecté fin 2025 par les observatoires LIGO et Virgo ravive l’une des hypothèses les plus fascinantes de la cosmologie moderne : l’existence de trous noirs nés dans les tout premiers instants de l’Univers. Le signal, baptisé S251112cm, intrigue parce qu’il semble provenir de la fusion de deux objets compacts dont au moins l’un posséderait une masse inférieure à celle du Soleil (entre 0,1 et 0,87 fois la masse du Soleil). Or, un tel scénario échappe aux modèles classiques de formation des trous noirs issus d’étoiles massives en fin de vie.

Un signal qui ne rentre pas dans les cases habituelles

C’est précisément ce caractère « sub-solaire » qui fait de S251112cm un candidat si singulier. Dans l’astrophysique conventionnelle, les trous noirs formés par effondrement stellaire ne sont pas censés apparaître avec une masse aussi faible. Si cette interprétation se confirmait, il faudrait alors envisager une autre origine, bien plus ancienne : celle des trous noirs primordiaux, qui se seraient formés non pas à partir d’étoiles, mais à partir de fluctuations extrêmes de densité dans l’Univers naissant.

TROU NOIR

Cette hypothèse donne à ce signal une portée bien plus large qu’une simple curiosité observationnelle, et reconnecte directement l’astronomie gravitationnelle aux questions les plus profondes sur les origines du cosmos.

Des reliques du Big Bang comme explication possible

Selon plusieurs travaux récents, une brève phase survenue dans la première seconde de l’Univers aurait pu favoriser l’effondrement de régions très denses en micro-trous noirs. Ces objets auraient ensuite traversé les âges cosmiques jusqu’à aujourd’hui, restant presque invisibles sauf lorsqu’ils fusionnent et émettent des ondes gravitationnelles détectables par les instruments modernes.

TROU NOIR

Dans ce cadre, une équipe de chercheurs de l’Université de Miami a conclu que la rareté même du signal valide la nouvelle hypothèse. Le fait qu’un seul candidat de ce type ait émergé parmi des centaines d’événements observés n’entre pas nécessairement en contradiction avec la théorie. Au contraire, certaines modélisations suggèrent qu’un tel faible taux de détection pourrait être compatible avec une population rare mais réelle de trous noirs primordiaux.

Pourquoi la matière noire entre immédiatement dans l’équation

L’intérêt immense de cette hypothèse tient à une conséquence potentielle : si les trous noirs primordiaux existent en nombre suffisant, ils pourraient alors constituer une fraction significative, voire la totalité, de la matière noire. Cette matière invisible reste indispensable pour expliquer la structure des galaxies et la dynamique de l’Univers, mais sa nature demeure inconnue. Les trous noirs primordiaux séduisent parce qu’ils n’obligent pas à inventer une nouvelle particule exotique : ils pourraient émerger directement de la physique du jeune Univers.

Une piste prometteuse, mais encore loin de la preuve définitive

Pour l’instant, il faut rester prudent. S251112cm demeure un événement candidat, pas une démonstration finale. Sa robustesse statistique est sérieuse, mais elle ne suffit pas à clore le débat. Il faudra détecter d’autres signaux similaires pour établir avec certitude qu’il s’agit bien d’une nouvelle population d’objets compacts et non d’une anomalie isolée ou d’une autre forme de phénomène encore mal comprise.

Les prochaines années seront cruciales :  à mesure que les détecteurs d’ondes gravitationnelles gagnent en sensibilité, ils pourraient alors confirmer ou écarter cette piste. En revanche, si d’autres événements sub-solaires de ce type apparaissent, l’idée longtemps spéculative de trous noirs primordiaux pourrait basculer dans le domaine du tangible. Et avec elle, l’espoir de tenir enfin un indice concret sur l’un des plus grands mystères de la physique contemporaine : la véritable nature de la matière noire.

SOURCEScience Post

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Trous noirs fusion Science

Fusion de trous noirs “impossible” : les scientifiques ont désormais une explication

Trous noirs fusion Science

Ondes gravitationnelles : deux fusions de trous noirs bousculent l’astrophysique

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Shorts

YouTube ajoute une option pour désactiver les Shorts

16 Avr. 2026 • 15:04
0 Internet

Si vous n’appréciez pas les Shorts sur YouTube, vous allez aimer la nouvelle option qui permet de les désactiver. En...

Nasa echantillon lunaire analyse

De l’encre de stylo est retrouvée dans des météorites martiennes : la contamination des échantillons spatiaux en débat

16 Avr. 2026 • 11:35
0 Science

Les météorites martiennes sont censées nous rapprocher de la vérité géologique de Mars. Pourtant, une...

As Deep as the Grave Val Kilmer

As Deep as the Grave : premier trailer dérangeant pour le film avec l’acteur Val Kilmer recréé par IA

16 Avr. 2026 • 10:10
0 Geekeries

La dystopie, c’est aujourd’hui : la première bande-annonce de As Deep as the Grave vient d’être...

Allbirds Chaussures

Allbirds abandonne les chaussures et devient une société IA : l’action s’envole de 600 %

16 Avr. 2026 • 8:49
0 Business

Après avoir vendu ses actifs pour 39 millions de dollars, le fabricant de chaussures Allbirds abandonne son activité et se lance dans...

Chrome Skills

Google Chrome ajoute les Skills pour faciliter les prompts IA

15 Avr. 2026 • 22:35
0 Logiciels

Google met à jour Chrome avec une fonctionnalité baptisée Skills qui permet de sauvegarder des prompts de Gemini et de les relancer...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Vision Pro : le tournage d’une vidéo immersive s’est soldé par un accident mortel

Apple Vision Pro : le tournage d’une vidéo immersive s’est soldé par un accident mortel

16 Apr. 2026 • 14:55

image de l'article iOS 27 : quatre nouvelles fonctions d’Apple Intelligence se dévoilent

iOS 27 : quatre nouvelles fonctions d’Apple Intelligence se dévoilent

16 Apr. 2026 • 14:10

image de l'article Les SVP Greg Joswiak et John Ternus s’expriment sur les futures lunettes connectées

Les SVP Greg Joswiak et John Ternus s’expriment sur les futures lunettes connectées

16 Apr. 2026 • 12:30

image de l'article Unconditionnal : Apple TV dévoile le premier trailer d’Unconditionnal, une nouvelle série thriller israélienne

Unconditionnal : Apple TV dévoile le premier trailer d’Unconditionnal, une nouvelle série thriller israélienne

16 Apr. 2026 • 10:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site