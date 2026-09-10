Android simplifie le changement de gestionnaire de mots de passe et transfère aussi les Passkeys

Google veut rendre beaucoup moins contraignant le changement de gestionnaire de mots de passe sur Android. Une nouvelle procédure permet désormais de transférer directement ses identifiants d’une application vers une autre, sans devoir exporter puis importer un fichier CSV. Surtout, le système prend également en charge les passkeys, ces clés d’accès destinées à remplacer les mots de passe.

Un transfert direct entre gestionnaires de mots de passe

La procédure se veut volontairement simple. Depuis le nouveau gestionnaire, l’utilisateur demande l’importation de ses identifiants. Android détecte alors les applications compatibles installées sur l’appareil et organise directement l’échange des données. Avant de valider l’opération, il reste possible de vérifier les informations concernées par le transfert.

Cette méthode élimine surtout le passage par un fichier CSV contenant les mots de passe en clair – susceptible donc d’être exposé s’il est conservé ou manipulé sans précaution – , et s’inscrit dans les efforts de Google pour faciliter la synchronisation des passkeys entre appareils.

Bitwarden, 1Password et Dashlane déjà compatibles

Le transfert concerne également les clés d’accès. Un utilisateur changeant de gestionnaire n’a donc plus besoin de recréer individuellement ses passkeys. Google avait déjà fait des passkeys l’option de connexion privilégiée pour ses propres comptes afin de réduire progressivement la dépendance aux mots de passe traditionnels.

Le nouveau mécanisme fonctionne déjà avec Google Password Manager ainsi qu’avec Bitwarden, 1Password et Dashlane. D’autres services doivent rejoindre la liste ultérieurement. Google prévoit une disponibilité sur tous les appareils équipés d’Android 8.0 ou d’une version plus récente, donnant à cette nouveauté une portée particulièrement large. En supprimant l’un des principaux obstacles au changement de gestionnaire, Android pourrait aussi (surtout ?) favoriser davantage de concurrence entre les différentes solutions de sécurité.