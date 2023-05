Les comptes Google supportent les passkeys (clés d’accès) pour se connecter sans mots de passe

Google annonce qu’il est désormais possible de se connecter sur un compte sans utiliser un mot de passe, mais simplement en utilisant une clé d’accès (passkeys). C’est une nouvelle technique qui a pour vocation de simplifier la tâche aux utilisateurs et renforcer la sécurité.

Les passkeys sont une norme industrielle développée par la FIDO Alliance et le World Wide Web Consortium. L’intégration des clés d’accès de Google est une réalité dès maintenant sur les supports suivants :

Google : Chrome 109 (et plus), Android 9 (et plus) et ChromeOS 109 (et plus)

Apple : Safari 16 (et plus), iOS 16 et macOS Ventura

Microsoft : Edge 109 (et plus), Windows 10 et 11

Les passkeys sont à la fois plus faciles à utiliser et plus sûres que les mots de passe, car elles permettent aux utilisateurs de se connecter à des applications et à des sites de la même manière qu’ils déverrouillent leur appareil : avec une empreinte, la reconnaissance faciale ou un code de verrouillage de l’écran. Les clés d’accès savent également résister aux attaques en ligne telles que le phishing, ce qui les rend plus sûres que les codes de sécurité à usage unique (notamment reçus par SMS).

Possibilité de scanner un QR Code pour utiliser une passkey d’un autre appareil

Pour créer une passkey, il faut se rendre sur votre compte Google à l’adresse g.co/passkeys et cliquer sur « Créer une clé d’accès ». À noter que les utilisateurs avec des produits Apple (iPhone, iPad, Mac) auront l’avantage d’avoir la synchronisation iCloud. Ainsi, une clé d’accès utilisée sur iPhone pourra aussi l’être sur iPad ou Mac parce que tout est synchronisé.

Google précise que le passage aux passkeys prendra du temps, c’est pourquoi les mots de passe traditionnels et la vérification en deux étapes continueront de fonctionner pour les comptes Google.