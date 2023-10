Google rend les passkeys l’option par défaut pour la connexion aux comptes

Google mise un peu plus sur les passkeys (clés d’accès) en annonçant qu’il s’agit dès à présent de l’option de connexion par défaut sur les comptes. L’objectif est de proposer une meilleure sécurité que les mots de passe classiques.

Les passkeys utilisent les méthodes de verrouillage de l’appareil, comme votre empreinte digitale, votre visage (reconnaissance faciale), votre code ou encore votre schéma, pour vous permettre de vous connecter à votre compte Google. Comme il est impossible de deviner ou de réutiliser les passkeys, le système contribue à protéger vos informations privées contre les pirates. De plus, vos données biométriques, comme vos empreintes digitales ou le scan de votre visage, sont stockées sur votre appareil et ne sont pas partagées avec Google.

Auparavant, le processus de configuration impliquait de se rendre à l’adresse g.co/passkeys. Google affichera bientôt des invites pour créer des passkeys lors de la prochaine connexion à votre compte Google. Vous devez créer une clé d’accès du compte Google pour chaque téléphone, tablette, ordinateur portable et ordinateur de bureau.

Depuis son lancement, Google a constaté que « plus de 64% de nos utilisateurs trouvent les passkeys plus faciles à utiliser que les méthodes traditionnelles telles que les mots de passe et la vérification en deux étapes ». Les utilisateurs pensent également que les passkeys sont plus faciles à utiliser parce que le processus de connexion serait « 40% plus rapide que les mots de passe ».