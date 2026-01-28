TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Android ajoute de nouvelles protections antivol pour les smartphones
Smartphones

Android ajoute de nouvelles protections antivol pour les smartphones

3 min.
28 Jan. 2026 • 9:00
0

Google intensifie sa lutte contre le vol de smartphones en déployant une série d’améliorations de sécurité sur Android. Après avoir posé les bases en 2024, la société généralise désormais des fonctionnalités avancées pour compliquer la tâche des voleurs et protéger les données sensibles, même après le déverrouillage du téléphone.

Android 16 Material 3 Expressive Nouvelle Interface

Un verrouillage automatique après de multiples tentatives d’accès

Les appareils sous Android 16 bénéficient de deux évolutions pour le verrouillage d’écran. La première concerne le verrouillage en cas d’échec de l’authentification, une fonction lancée initialement sur Android 15 qui bloque automatiquement l’écran après plusieurs échecs d’authentification dans les paramètres ou les applications. Jusqu’alors imposée par défaut, cette sécurité dispose désormais d’un bouton dédié offrant aux utilisateurs un contrôle granulaire.

Android Verrouillage En Cas Echec Authentification

Google a également durci le délai de blocage après des tentatives répétées de déverrouillage. Une subtilité importante : la société précise que les essais identiques (comme entrer plusieurs fois le même mauvais code) ne compteront pas comme de nouvelles tentatives, évitant ainsi des verrouillages accidentels.

La biométrie s’impose partout, y compris dans les applications tierces

La seconde nouveauté concerne la vérification de l’identité qui exige une authentification biométrique pour modifier certains réglages sensibles hors des lieux de confiance prédéfinis. Concrètement, si vous avez défini votre domicile comme zone sécurisée, il faudra scanner votre empreinte digitale pour désactiver la localisation ou les protections antivol ailleurs.

Google étend désormais cette exigence à toutes les applications utilisant l’API Android Biometric Prompt. Cela inclut les applications bancaires et le gestionnaire de mots de passe de Google. Cette généralisation signifie qu’un voleur ne pourra plus accéder aux services critiques même s’il parvient à déverrouiller le téléphone par d’autres moyens.

Le verrouillage à distance sécurisé et une activation par défaut au Brésil

L’outil de verrouillage à distance intègre désormais un défi de sécurité optionnel. Les propriétaires devront répondre à une question secrète avant de pouvoir bloquer leur appareil perdu ou volé depuis le Web, empêchant un tiers malveillant de verrouiller votre téléphone Android à votre place. Cette option est rétrocompatible jusqu’à Android 10, élargissant sa portée aux modèles plus anciens.

Enfin, Google a confirmé une première mondiale au Brésil : les nouveaux smartphones Android y sont livrés avec les fonctions de verrouillage à distance et de verrouillage en cas de détection de vol activées d’office. Cette approche vise à protéger les utilisateurs non avertis qui ne prendraient pas le temps d’explorer les menus de sécurité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Android 15 Logo Mobiles / Tablettes

Android impose maintenant un minimum de 32 Go de stockage pour les smartphones et tablettes

Google Pixel 9 Avant Arriere Mobiles / Tablettes

Les smartphones Android vont redémarrer s’ils sont inactifs pendant quelques jours

Instagram Logo Icone Actu OS

Les smartphones Android ont eu un problème d’autonomie à cause d’Instagram

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro Mobiles / Tablettes

Brevet : Google imagine une batterie amovible sans sacrifier le design des smartphones

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hubble Anomalies

Une IA révèle plus de 800 anomalies cosmiques dans les archives de Hubble

28 Jan. 2026 • 11:45
1 Science

L’intelligence artificielle continue de transformer la recherche scientifique, et l’astronomie en offre une nouvelle démonstration...

Agentic Vision

Gemini 3 Flash introduit l’« Agentic Vision » pour améliorer l’analyse d’images par l’IA

28 Jan. 2026 • 10:20
0 Actu OS

Google renforce les capacités visuelles de son modèle Gemini 3 Flash avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Agentic Vision....

Visio France

La France mise sur Visio pour remplacer Microsoft Teams et Zoom

27 Jan. 2026 • 20:44
2 Internet

La France accélère sa stratégie de souveraineté numérique en annonçant la généralisation de Visio...

Orange Logo

Fin de l’ADSL : Orange débranche 763 communes et visa les grandes villes

27 Jan. 2026 • 19:31
1 Internet

Orange franchit une étape dans le démantèlement de son réseau ADSL. Depuis ce mardi 27 janvier, l’opérateur...

WhatsApp renforce la sécurité avec des paramètres de compte stricts

27 Jan. 2026 • 18:30
iPhoneAddict.fr

WhatsApp propose une nouvelle étape dans la sécurisation des données avec le lancement de l’option...

WhatsApp Paramètres de Compte Stricts

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple étend les alertes d’hypertension de l’Apple Watch à sept nouveaux pays

Apple étend les alertes d’hypertension de l’Apple Watch à sept nouveaux pays

28 Jan. 2026 • 11:45

image de l'article Shrinking : la saison 3 démarre sur Apple TV (1 épisode), et la saison 4 est confirmée

Shrinking : la saison 3 démarre sur Apple TV (1 épisode), et la saison 4 est confirmée

28 Jan. 2026 • 10:20

image de l'article Volvo confirme garder Apple CarPlay dans ses voitures

Volvo confirme garder Apple CarPlay dans ses voitures

28 Jan. 2026 • 9:00

image de l'article Tim Cook, patron d’Apple, réagit après les actions de l’ICE à Minneapolis

Tim Cook, patron d’Apple, réagit après les actions de l’ICE à Minneapolis

28 Jan. 2026 • 8:13

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site