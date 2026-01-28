Android ajoute de nouvelles protections antivol pour les smartphones

Google intensifie sa lutte contre le vol de smartphones en déployant une série d’améliorations de sécurité sur Android. Après avoir posé les bases en 2024, la société généralise désormais des fonctionnalités avancées pour compliquer la tâche des voleurs et protéger les données sensibles, même après le déverrouillage du téléphone.

Un verrouillage automatique après de multiples tentatives d’accès

Les appareils sous Android 16 bénéficient de deux évolutions pour le verrouillage d’écran. La première concerne le verrouillage en cas d’échec de l’authentification, une fonction lancée initialement sur Android 15 qui bloque automatiquement l’écran après plusieurs échecs d’authentification dans les paramètres ou les applications. Jusqu’alors imposée par défaut, cette sécurité dispose désormais d’un bouton dédié offrant aux utilisateurs un contrôle granulaire.

Google a également durci le délai de blocage après des tentatives répétées de déverrouillage. Une subtilité importante : la société précise que les essais identiques (comme entrer plusieurs fois le même mauvais code) ne compteront pas comme de nouvelles tentatives, évitant ainsi des verrouillages accidentels.

La biométrie s’impose partout, y compris dans les applications tierces

La seconde nouveauté concerne la vérification de l’identité qui exige une authentification biométrique pour modifier certains réglages sensibles hors des lieux de confiance prédéfinis. Concrètement, si vous avez défini votre domicile comme zone sécurisée, il faudra scanner votre empreinte digitale pour désactiver la localisation ou les protections antivol ailleurs.

Google étend désormais cette exigence à toutes les applications utilisant l’API Android Biometric Prompt. Cela inclut les applications bancaires et le gestionnaire de mots de passe de Google. Cette généralisation signifie qu’un voleur ne pourra plus accéder aux services critiques même s’il parvient à déverrouiller le téléphone par d’autres moyens.

Le verrouillage à distance sécurisé et une activation par défaut au Brésil

L’outil de verrouillage à distance intègre désormais un défi de sécurité optionnel. Les propriétaires devront répondre à une question secrète avant de pouvoir bloquer leur appareil perdu ou volé depuis le Web, empêchant un tiers malveillant de verrouiller votre téléphone Android à votre place. Cette option est rétrocompatible jusqu’à Android 10, élargissant sa portée aux modèles plus anciens.

Enfin, Google a confirmé une première mondiale au Brésil : les nouveaux smartphones Android y sont livrés avec les fonctions de verrouillage à distance et de verrouillage en cas de détection de vol activées d’office. Cette approche vise à protéger les utilisateurs non avertis qui ne prendraient pas le temps d’explorer les menus de sécurité.