TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Brevet : Google imagine une batterie amovible sans sacrifier le design des smartphones
Smartphones

Brevet : Google imagine une batterie amovible sans sacrifier le design des smartphones

3 min.
19 Jan. 2026 • 14:10
0

Google a déposé une demande de brevet auprès de l’USPTO détaillant une architecture interne inédite qui permettrait de remplacer les batteries des smartphones avec une facilité et une sécurité accrues. Cette technique vise à résoudre le casse-tête de la réparabilité sans compromettre les standards actuels de finesse, d’étanchéité ou de charge sans fil qui définissent le marché haut de gamme.

Brevet Google Batterie Amovible Smartphone

Une structure métallique pour remplacer la colle et faciliter la maintenance

Le brevet, repéré par Hypertxt.AI, décrit un système de « mise à la terre » pour un sous-ensemble de batterie amovible qui s’affranchit des adhésifs traditionnels. Au lieu d’être collée et scellée hermétiquement (une pratique qui rend les réparations actuelles complexes et coûteuses), la batterie repose dans un cadre métallique protecteur. Ce châssis est conçu pour absorber les contraintes physiques si l’appareil se plie, se tord ou tombe, tout en permettant une extraction beaucoup plus simple du composant.

Cependant, Google ne propose pas un retour aux dos en plastique clipsables d’antan : le brevet précise que l’ensemble reste verrouillé à l’intérieur du smartphone. Pour maintenir la batterie fermement en place sans colle, les ingénieurs ont imaginé des solutions mécaniques avancées incluant des « butées de cisaillement, des verrouillages mécaniques et des chemins de charge guidés ». Cette approche structurelle promet de rendre les interventions de service après-vente moins gaspilleuses et plus sûres par rapport aux méthodes actuelles.

Vers une réparabilité étendue aux tablettes et appareils pliants

L’aspect le plus prometteur de ce brevet réside dans sa capacité à préserver les fonctionnalités premium indispensables aux utilisateurs modernes. Google assure que ce design n’altère ni la résistance à l’eau et à la poussière, ni les capacités de charge sans fil, ni l’élégance des boîtiers fins. Les dessins fournis suggèrent d’ailleurs une application large, allant des smartphones classiques et pliables aux tablettes, ordinateurs portables et même aux accessoires connectés (comme les montres).

Bien que le dépôt d’un brevet ne garantisse pas une commercialisation immédiate, ce document offre un aperçu concret de la réflexion de Google sur l’avenir de la conception matérielle. L’entreprise cherche visiblement à concilier les exigences de durabilité et de droit à la réparation avec les attentes esthétiques et fonctionnelles du marché, même si beaucoup d’idées brevetées ne dépassent jamais le stade du concept.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OnePlus Turbo 6 Mobiles / Tablettes

OnePlus confirme une énorme batterie de 9 000 mAh pour ses smartphones Turbo 6

Realme GT 10000 mAh Mobiles / Tablettes

Realme dévoile un smartphone équipé d’une batterie de 10 000 mAh

OnePlus 15 Arriere Prise en Main Mobiles / Tablettes

Le OnePlus 15 a une énorme batterie et une recharge très rapide

Android 15 Logo Mobiles / Tablettes

Android impose maintenant un minimum de 32 Go de stockage pour les smartphones et tablettes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Threads Logo Icone

Pour la première fois, Threads dépasse X sur mobile en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens

19 Jan. 2026 • 16:45
0 Internet

La plateforme Threads, développée par Meta, vient de franchir un énorme cap symbolique face à X (ex-Twitter) : selon de...

Google Pixel 9a Avant Arriere

Google Pixel 10a : les prix et date de sortie pour la France se dévoilent

19 Jan. 2026 • 15:58
0 Mobiles / Tablettes

Le Pixel 10a n’est plus très loin et de nouvelles informations au sujet des prix et de la date de sortie du nouveau smartphone de Google...

Neo

Le robot humanoïde NEO commence à apprendre par lui-même via une IA « World Model »

19 Jan. 2026 • 15:25
0 Science

La société 1X vient de franchir une étape majeure dans l’apprentissage robotique avec la dernière mise à jour...

Atari Hôtel

Il n’y aura finalement pas d’hôtel Atari à Las Vegas… ni probablement ailleurs

19 Jan. 2026 • 12:53
0 Geekeries

Annoncé au début de l’année 2020, juste avant la pandémie, l’ambitieux projet d’hôtels Atari à...

Zootopie 2

Zootopie 2 est le film d’animation de Disney le plus rentable de l’histoire

19 Jan. 2026 • 11:40
0 Geekeries

Disney vient de signer un nouveau record mondial. Zootopie 2 s’impose officiellement comme son film d’animation ayant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

19 Jan. 2026 • 16:35

image de l'article L’iPhone 18 Pro aurait la Dynamic Island en haut à gauche

L’iPhone 18 Pro aurait la Dynamic Island en haut à gauche

19 Jan. 2026 • 15:16

image de l'article Pourquoi Walmart refuse toujours et encore Apple Pay en 2026

Pourquoi Walmart refuse toujours et encore Apple Pay en 2026

19 Jan. 2026 • 13:22

image de l'article Brevet : Apple dévoile un nouveau système acoustique pour améliorer la qualité sonore de ses haut-parleurs

Brevet : Apple dévoile un nouveau système acoustique pour améliorer la qualité sonore de ses haut-parleurs

19 Jan. 2026 • 12:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site