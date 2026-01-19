Brevet : Google imagine une batterie amovible sans sacrifier le design des smartphones

Google a déposé une demande de brevet auprès de l’USPTO détaillant une architecture interne inédite qui permettrait de remplacer les batteries des smartphones avec une facilité et une sécurité accrues. Cette technique vise à résoudre le casse-tête de la réparabilité sans compromettre les standards actuels de finesse, d’étanchéité ou de charge sans fil qui définissent le marché haut de gamme.

Une structure métallique pour remplacer la colle et faciliter la maintenance

Le brevet, repéré par Hypertxt.AI, décrit un système de « mise à la terre » pour un sous-ensemble de batterie amovible qui s’affranchit des adhésifs traditionnels. Au lieu d’être collée et scellée hermétiquement (une pratique qui rend les réparations actuelles complexes et coûteuses), la batterie repose dans un cadre métallique protecteur. Ce châssis est conçu pour absorber les contraintes physiques si l’appareil se plie, se tord ou tombe, tout en permettant une extraction beaucoup plus simple du composant.

Cependant, Google ne propose pas un retour aux dos en plastique clipsables d’antan : le brevet précise que l’ensemble reste verrouillé à l’intérieur du smartphone. Pour maintenir la batterie fermement en place sans colle, les ingénieurs ont imaginé des solutions mécaniques avancées incluant des « butées de cisaillement, des verrouillages mécaniques et des chemins de charge guidés ». Cette approche structurelle promet de rendre les interventions de service après-vente moins gaspilleuses et plus sûres par rapport aux méthodes actuelles.

Vers une réparabilité étendue aux tablettes et appareils pliants

L’aspect le plus prometteur de ce brevet réside dans sa capacité à préserver les fonctionnalités premium indispensables aux utilisateurs modernes. Google assure que ce design n’altère ni la résistance à l’eau et à la poussière, ni les capacités de charge sans fil, ni l’élégance des boîtiers fins. Les dessins fournis suggèrent d’ailleurs une application large, allant des smartphones classiques et pliables aux tablettes, ordinateurs portables et même aux accessoires connectés (comme les montres).

Bien que le dépôt d’un brevet ne garantisse pas une commercialisation immédiate, ce document offre un aperçu concret de la réflexion de Google sur l’avenir de la conception matérielle. L’entreprise cherche visiblement à concilier les exigences de durabilité et de droit à la réparation avec les attentes esthétiques et fonctionnelles du marché, même si beaucoup d’idées brevetées ne dépassent jamais le stade du concept.