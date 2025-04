Android impose maintenant un minimum de 32 Go de stockage pour les smartphones et tablettes

Google renforce ses exigences en matière de stockage pour les appareils Android. Selon Android Authority, Android 15 introduit une nouvelle règle : les fabricants de smartphones et de tablettes devront désormais proposer un minimum de 32 Go d’espace de stockage pour pouvoir intégrer les services mobiles de Google (GMS).

Jusqu’ici, le seuil minimal était de 16 Go, établi avec Android 13. Ce changement s’explique par la place croissante que prennent le système d’exploitation et les applications préinstallées. En effet, environ 75 % de cet espace seraient réservés au système d’exploitation et aux applications de base, laissant aux utilisateurs une portion réduite pour leurs propres contenus.

Une stratégie ciblée contre les appareils d’entrée de gamme

Google ne peut pas empêcher les fabricants d’utiliser Android, qui reste open-source via AOSP (Android Open Source). En revanche, l’accès aux services GMS — essentiels pour profiter du Play Store ou de Google Maps par exemple — peut être limité si un appareil ne respecte pas les nouvelles conditions.

Dans les faits, peu de téléphones sont encore vendus avec seulement 32 Go. Même les modèles très abordables, comme le BLU View 5 Pro, embarquent 64 Go de stockage. Cette capacité est devenue le standard pour les modèles d’entrée à milieu de gamme.

Les téléphones dits « minimalistes », qui utilisent une version simplifiée d’Android, seront également concernés. S’ils souhaitent accéder aux services Google, ils devront eux aussi se conformer à ce nouveau seuil. Certains fabricants, comme ceux du Minimal Phone, anticipent déjà en proposant 128 Go dès la version de base.