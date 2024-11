Le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm augmente considérablement l’autonomie des smartphones Android

Le chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm fait de nouveau parler de lui, cette fois non pas pour ses performances (excellentes), mais pour l’amélioration plus que significative de l’autonomie des mobiles. Lors de tests vidéos, les nouveaux Asus ROG Phone 9 et OnePlus 13, tous deux équipés du Snapdragon 8 Elite, bénéficient de gains d’endurance impressionnants malgré une augmentation assez modeste de la taille de leur batterie. Ainsi, l’autonomie du ROG Phone 9 Pro a augmenté de près de 30%, passant d’un peu plus de 11 heures à presque 14,5 heures, et ce malgré une augmentation de la taille de sa batterie de seulement 5,4%. De même, le OnePlus 13 gagne 42% autonomie supplémentaire, soit 17,5 heures par rapport aux 12,2 heures de son prédécesseur, là encore avec avec une batterie à peine plus grande en capacité (+11%).



Ces résultats mettent en évidence l’efficacité énergétique du dernier chipset de Qualcomm, qui permet d’économiser environ 27 % de puissance. Bien que les tests de référence ne reflètent pas toujours parfaitement l’utilisation réelle, ces gains spectaculaires suggèrent que les mobiles Android alimentés par Snapdragon 8 Elite seront beaucoup plus endurants, sans doute largement aussi endurants voire plus que les modèles iPhone Pro d’Apple, qui depuis quelques années sont les champions de l’autonomie. L’Asus ROG Phone 9 et OnePlus 13 arriveront sur le marché mobile très bientôt, sans oublier le prochain Galaxy S25 de Samsung qui devrait suivre dès le début de l’année prochaine.