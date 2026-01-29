La NASA observe l’éruption volcanique la plus puissante jamais détectée sur Io, la lune de Jupiter

La lune Io, l’astre le plus volcanique du système solaire, vient d’éblouir les astronomes. Grâce à la sonde Juno en effet, la NASA a identifié une éruption d’une ampleur inédite, libérant une énergie colossale jamais observée auparavant sur un autre monde que la Terre. Ce phénomène extrême confirme à quel point Io reste un laboratoire naturel unique pour comprendre les mécanismes du volcanisme extraterrestre.

Une activité volcanique hors norme détectée par Juno

Lors d’un survol effectué le 27 décembre 2024 à environ 74 000 kilomètres de la surface, Juno a repéré un gigantesque point chaud dans l’hémisphère sud d’Io. La zone active s’étend sur près de 100 000 km², soit une surface supérieure à celle du lac Supérieur en Amérique du Nord, et libère une puissance estimée à plus de 80 000 milliards de watts.

L’immense point chaud est visible juste à droite du pôle sud d’Io sur cette image annotée prise par l’instrument infrarouge JIRAM à bord de la sonde Juno de la NASA le 27 décembre 2024.

« C’est l’événement volcanique le plus puissant jamais enregistré sur le monde le plus volcanique du système solaire, ce qui en dit long », a déclaré Scott Bolton, responsable scientifique de la mission Juno. L’énergie dégagée dépasserait de six fois la production combinée de toutes les centrales électriques de la planète.

Un phénomène collectif plutôt qu’un seul volcan

Contrairement aux éruptions classiques, cet épisode n’est pas lié à un unique volcan. « Ce qui rend cet événement encore plus extraordinaire, c’est qu’il implique plusieurs sources actives qui se sont allumées simultanément, augmentant leur luminosité de plus de mille fois », explique Alessandro Mura, chercheur à l’Institut national d’astrophysique italien. Selon lui, cette synchronisation parfaite suggère « un seul événement éruptif massif se propageant sur des centaines de kilomètres sous la surface ».

Les images de JunoCam montrent également des changements spectaculaires dans la coloration du sol autour de la zone touchée, signe d’un remodelage rapide du paysage volcanique.

Pourquoi Io est-elle si instable ?

Cette activité extrême résulte d’un intense jeu gravitationnel entre Jupiter et ses lunes voisines, Europe et Ganymède. Ces forces de marée compriment et étirent Io en permanence, générant une chaleur interne considérable. La croûte liquide de la lune trouve alors une issue en surface sous forme de lacs de lave et de geysers de roche en fusion.

Les scientifiques prévoient de surveiller l’évolution de cette région lors des prochains survols de Juno, notamment celui prévu début mars, afin d’évaluer l’impact durable de cette éruption hors normes. « Cet événement ne se contente pas de battre des records », souligne Scott Bolton. « Il pourrait surtout transformer notre compréhension du volcanisme sur Io et sur d’autres mondes. »