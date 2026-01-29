TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La NASA observe l’éruption volcanique la plus puissante jamais détectée sur Io, la lune de Jupiter
Science

La NASA observe l’éruption volcanique la plus puissante jamais détectée sur Io, la lune de Jupiter

3 min.
29 Jan. 2026 • 18:24
0

La lune Io, l’astre le plus volcanique du système solaire, vient d’éblouir les astronomes. Grâce à la sonde Juno en effet, la NASA a identifié une éruption d’une ampleur inédite, libérant une énergie colossale jamais observée auparavant sur un autre monde que la Terre. Ce phénomène extrême confirme à quel point Io reste un laboratoire naturel unique pour comprendre les mécanismes du volcanisme extraterrestre.

Une activité volcanique hors norme détectée par Juno

Lors d’un survol effectué le 27 décembre 2024 à environ 74 000 kilomètres de la surface, Juno a repéré un gigantesque point chaud dans l’hémisphère sud d’Io. La zone active s’étend sur près de 100 000 km², soit une surface supérieure à celle du lac Supérieur en Amérique du Nord, et libère une puissance estimée à plus de 80 000 milliards de watts.

IO Eruption

L’immense point chaud est visible juste à droite du pôle sud d’Io sur cette image annotée prise par l’instrument infrarouge JIRAM à bord de la sonde Juno de la NASA le 27 décembre 2024.

« C’est l’événement volcanique le plus puissant jamais enregistré sur le monde le plus volcanique du système solaire, ce qui en dit long », a déclaré Scott Bolton, responsable scientifique de la mission Juno. L’énergie dégagée dépasserait de six fois la production combinée de toutes les centrales électriques de la planète.

Un phénomène collectif plutôt qu’un seul volcan

Contrairement aux éruptions classiques, cet épisode n’est pas lié à un unique volcan. « Ce qui rend cet événement encore plus extraordinaire, c’est qu’il implique plusieurs sources actives qui se sont allumées simultanément, augmentant leur luminosité de plus de mille fois », explique Alessandro Mura, chercheur à l’Institut national d’astrophysique italien. Selon lui, cette synchronisation parfaite suggère « un seul événement éruptif massif se propageant sur des centaines de kilomètres sous la surface ».

io jupiter lune

Les images de JunoCam montrent également des changements spectaculaires dans la coloration du sol autour de la zone touchée, signe d’un remodelage rapide du paysage volcanique.

Pourquoi Io est-elle si instable ?

Cette activité extrême résulte d’un intense jeu gravitationnel entre Jupiter et ses lunes voisines, Europe et Ganymède. Ces forces de marée compriment et étirent Io en permanence, générant une chaleur interne considérable. La croûte liquide de la lune trouve alors une issue en surface sous forme de lacs de lave et de geysers de roche en fusion.

Les scientifiques prévoient de surveiller l’évolution de cette région lors des prochains survols de Juno, notamment celui prévu début mars, afin d’évaluer l’impact durable de cette éruption hors normes. « Cet événement ne se contente pas de battre des records », souligne Scott Bolton. « Il pourrait surtout transformer notre compréhension du volcanisme sur Io et sur d’autres mondes. »

 

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free Logo

Free Mobile : le forfait à 2 € passe aux appels illimités et 1 Go d’Internet

29 Jan. 2026 • 22:00
0 Mobiles / Tablettes

Free Mobile a décidé d’améliorer son célèbre forfait à 2 euros par mois, en proposant désormais les...

Deezer Musique Generee Par Intelligence Artificielle IA

Deezer propose son outil de détection de musiques IA aux concurrents

29 Jan. 2026 • 20:09
0 Internet

Un an après avoir lancé son propre outil de filtrage, Deezer franchit une nouvelle étape stratégique : la plateforme...

Fallout Serie

La série Fallout est disponible en streaming gratuit sur YouTube

29 Jan. 2026 • 19:18
1 Geekeries

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de post-apocalyptique qui n’ont pas d’abonnement à Amazon Prime Video. Amazon a...

Playdate

PdGo et Golang : une nouvelle ère du développement pour la console Playdate

29 Jan. 2026 • 18:46
1 Jeux vidéo

Connue pour son design minimaliste, son écran noir et blanc et sa célèbre manivelle, la petite console Playdate continue de...

Nothing Phone 3 Arriere

Le Nothing Phone 4 ne verra pas le jour en 2026, la marque s’explique

29 Jan. 2026 • 18:05
0 Mobiles / Tablettes

Il n’y aura pas de Nothing Phone 4, à savoir un nouveau smartphone haut de gamme de Nothing, cette année. Carl Pei, le patron de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple a écopé de 851 millions de dollars d’amendes en 2025 pour la vie privée et l’antitrust

Apple a écopé de 851 millions de dollars d’amendes en 2025 pour la vie privée et l’antitrust

29 Jan. 2026 • 20:47

image de l'article Apple rachète Q.ai, une start-up d’IA pour 2 milliards de dollars

Apple rachète Q.ai, une start-up d’IA pour 2 milliards de dollars

29 Jan. 2026 • 18:34

image de l'article F1 devient le film le plus regardé de l’histoire d’Apple TV

F1 devient le film le plus regardé de l’histoire d’Apple TV

29 Jan. 2026 • 17:44

image de l'article Apple arrête la vente de son offre d’apps pro à 230 € avec Final Cut Pro et Logic Pro

Apple arrête la vente de son offre d’apps pro à 230 € avec Final Cut Pro et Logic Pro

29 Jan. 2026 • 17:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site