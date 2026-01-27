Fin de l’ADSL : Orange débranche 763 communes et visa les grandes villes

Orange franchit une étape dans le démantèlement de son réseau ADSL. Depuis ce mardi 27 janvier, l’opérateur historique a définitivement coupé le réseau cuivre dans 763 communes françaises, impactant 860 000 logements et locaux professionnels. Ce chiffre marque une accélération brutale du calendrier, puisque seules 253 000 lignes avaient été désactivées depuis le lancement du chantier à la fin 2023.

Le défi des zones urbaines denses

Pour la première fois, l’extinction du réseau cuivre ne se limite plus aux zones rurales. L’opérateur s’attaque désormais à des bastions urbains comme Ajaccio (76 000 habitants) ou le 6e arrondissement de Lyon (52 000 habitants). Ces territoires font office de laboratoire grandeur nature pour valider la stratégie d’Orange qui vise une extinction totale de l’ADSL sur l’ensemble du territoire d’ici la fin de la décennie.

Malgré une couverture fibre atteignant 99,4 % des zones ciblées, près de 39 000 utilisateurs actifs (soit 4,3 % du parc concerné) n’avaient toujours pas migré vers une solution alternative ce 27 janvier. Cette inertie fait craindre des déconnexions brutales, particulièrement critiques pour les personnes âgées dépendantes de la téléassistance ou les commerçants dont les terminaux de paiement reposent encore sur l’ADSL.

Pour connaître la liste des communes concernées par la fermeture de l’ADSL, vous pouvez vous rendre sur cette adresse.

Un optimisme affiché malgré les retards structurels

Face à ces risques, la direction d’Orange reste sereine. Bénédicte Javelot, directrice des projets stratégiques, s’appuie sur le précédent du 31 janvier 2025, qualifié d’opération « indolore » sans « aucune remontée critique », alors même que 6 500 lignes actives avaient été coupées. L’opérateur estime que la majorité de ces connexions fantômes correspondent à des lignes abandonnées ou à des utilisateurs ayant trouvé des solutions de contournement, comme le partage de connexion via smartphone.

Toutefois, la réalité du terrain a déjà forcé le géant des télécoms à revoir sa copie. L’objectif initial d’une couverture nationale complète pour fin 2025 n’ayant pas été tenu, Orange a dû assouplir son calendrier en décembre. L’interdiction de souscrire de nouveaux abonnements ADSL, prévue pour demain dans tout le pays, a été repoussée d’un an pour plus de la moitié des foyers français, afin d’éviter de laisser des habitants sur le bord de la route numérique.