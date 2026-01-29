TENDANCES
La série Fallout est disponible en streaming gratuit sur YouTube

29 Jan. 2026 • 19:18
C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de post-apocalyptique qui n’ont pas d’abonnement à Amazon Prime Video. Amazon a mis en ligne l’intégralité de la première saison de sa série à succès Fallout sur sa chaîne YouTube française. Les huit épisodes sont accessibles en cliquant ici, offrant une occasion de découvrir cette adaptation saluée par la critique sans débourser un centime.

Fallout Serie

Attention toutefois, cette offre est éphémère. Vous avez jusqu’au 12 février pour visionner les huit épisodes. Passé cette date butoir, Lucy MacLean et le Ghoul retourneront exclusivement sur Amazon Prime Video. Il faudra donc payer pour regarder la série.

Sur la chaîne YouTube française d’Amazon Prime Video, la série est uniquement disponible disponible en VF et en 1080p au mieux. Il est possible d’avoir la VO, mais cela implique de passer par une chaîne YouTube anglophone. Et si vous voulez de la 4K, du HDR ou du Dolby Vision, il faudra se tourner sur Amazon Prime Video.

Une stratégie pour booster la saison 2

Ce cadeau n’est évidemment pas désintéressé. En propose gratuitement l’accès à la première saison, Amazon espère convertir de nouveaux fans juste avant le dénouement de la saison 2. Celle-ci est actuellement en cours de diffusion, avec l’épisode final prévu pour le 5 février. C’est donc le moment idéal pour rattraper son retard et enchaîner, moyennant abonnement, avec les nouveaux épisodes.

Pour rappel, la série nous plonge dans un Los Angeles dévasté où trois destins s’entrecroisent : celui de Lucy (Ella Purnell), une habitante d’abri naïve confrontée à la brutalité de la surface, Maximus (Aaron Moten), un soldat de la Confrérie de l’Acier, et le Ghoul (Walton Goggins), un chasseur de primes irradié au charisme redoutable. Fidèle à l’esprit des jeux de Bethesda, l’œuvre mélange violence graphique et humour noir dans un univers rétro-futuriste soigné.

