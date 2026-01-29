Le Nothing Phone 4 ne verra pas le jour en 2026, la marque s’explique

Il n’y aura pas de Nothing Phone 4, à savoir un nouveau smartphone haut de gamme de Nothing, cette année. Carl Pei, le patron de la marque, a confirmé l’information dans une vidéo sur YouTube, tranchant net avec le rythme effréné du marché. « Il n’y a pas de nouveau flagship cette année », a-t-il déclaré, précisant que le Nothing Phone 3 sorti l’an dernier conservera son statut de porte-étendard pour 2026.
Cette décision radicale s’explique par une volonté de donner du sens à chaque sortie. « Nous n’allons pas simplement produire un nouveau flagship chaque année pour le plaisir, nous voulons que chaque mise à jour soit significative », justifie Carl Pei. Le dirigeant refuse de suivre aveuglément les standards de l’industrie, surtout dans un contexte économique tendu.
Il avait d’ailleurs prédit plus tôt ce mois-ci une hausse généralisée des prix des smartphones en 2026, conséquence directe de la pénurie de composants accaparés par les infrastructures d’intelligence artificielle. Cela touche tout particulièrement la mémoire (RAM). Cette pause permet aussi à Nothing de digérer l’accueil mitigé du Phone 3. Bien que ludique et original, ce modèle avait déçu par son rapport qualité-prix et son processeur en retrait, une leçon que l’entreprise semble avoir retenue.
L’année 2026 ne sera pas vide pour autant. Nothing compte concentrer ses efforts sur Phone 4a, sa gamme de smartphones plus abordable. L’objectif est d’élever le niveau de ce segment, dans la lignée du Phone 3a Pro qui avait surpris avec son téléobjectif périscopique, une rareté sur le milieu de gamme.
Si Carl Pei est resté discret sur les détails, les fuites évoquent déjà pour ce futur Phone 4a une meilleure résistance à l’eau, une batterie un peu plus grosse, mais aussi un prix en hausse, confirmant les craintes sur l’inflation des coûts de production. En parallèle, la marque prévoit d’élargir son offre audio avec probablement de nouveaux écouteurs abordables et de renforcer l’intégration de ses agents IA maison dans Nothing OS.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Free Mobile a décidé d’améliorer son célèbre forfait à 2 euros par mois, en proposant désormais les...
Un an après avoir lancé son propre outil de filtrage, Deezer franchit une nouvelle étape stratégique : la plateforme...
C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de post-apocalyptique qui n’ont pas d’abonnement à Amazon Prime Video. Amazon a...
Connue pour son design minimaliste, son écran noir et blanc et sa célèbre manivelle, la petite console Playdate continue de...
La lune Io, l’astre le plus volcanique du système solaire, vient d’éblouir les astronomes. Grâce à la sonde Juno en...
29 Jan. 2026 • 20:47
29 Jan. 2026 • 18:34
29 Jan. 2026 • 17:44