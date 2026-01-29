Le Nothing Phone 4 ne verra pas le jour en 2026, la marque s’explique

Il n’y aura pas de Nothing Phone 4, à savoir un nouveau smartphone haut de gamme de Nothing, cette année. Carl Pei, le patron de la marque, a confirmé l’information dans une vidéo sur YouTube, tranchant net avec le rythme effréné du marché. « Il n’y a pas de nouveau flagship cette année », a-t-il déclaré, précisant que le Nothing Phone 3 sorti l’an dernier conservera son statut de porte-étendard pour 2026.

Une pause stratégique face à l’inflation des composants

Cette décision radicale s’explique par une volonté de donner du sens à chaque sortie. « Nous n’allons pas simplement produire un nouveau flagship chaque année pour le plaisir, nous voulons que chaque mise à jour soit significative », justifie Carl Pei. Le dirigeant refuse de suivre aveuglément les standards de l’industrie, surtout dans un contexte économique tendu.

Il avait d’ailleurs prédit plus tôt ce mois-ci une hausse généralisée des prix des smartphones en 2026, conséquence directe de la pénurie de composants accaparés par les infrastructures d’intelligence artificielle. Cela touche tout particulièrement la mémoire (RAM). Cette pause permet aussi à Nothing de digérer l’accueil mitigé du Phone 3. Bien que ludique et original, ce modèle avait déçu par son rapport qualité-prix et son processeur en retrait, une leçon que l’entreprise semble avoir retenue.

Tout miser sur le milieu de gamme

L’année 2026 ne sera pas vide pour autant. Nothing compte concentrer ses efforts sur Phone 4a, sa gamme de smartphones plus abordable. L’objectif est d’élever le niveau de ce segment, dans la lignée du Phone 3a Pro qui avait surpris avec son téléobjectif périscopique, une rareté sur le milieu de gamme.

Si Carl Pei est resté discret sur les détails, les fuites évoquent déjà pour ce futur Phone 4a une meilleure résistance à l’eau, une batterie un peu plus grosse, mais aussi un prix en hausse, confirmant les craintes sur l’inflation des coûts de production. En parallèle, la marque prévoit d’élargir son offre audio avec probablement de nouveaux écouteurs abordables et de renforcer l’intégration de ses agents IA maison dans Nothing OS.