CMF Phone 2 Pro : Nothing annonce son nouveau smartphone et des écouteurs

Nothing dévoile le CMF Phone 2 Pro, successeur du premier modèle de la gamme CMF. Ce smartphone mise sur un design affirmé et des caractéristiques techniques plus que correctes pour 259 euros.

Le CMF Phone 2 Pro se dévoile

Proposé en trois coloris — orange/rouge vif, noir et blanc —, le CMF Phone 2 Pro conserve l’esthétique de son prédécesseur, avec notamment des vis apparentes en acier inoxydable. Toutefois, il n’est plus possible de changer les coques arrière, un détail que certains utilisateurs pourraient regretter.

Sous le capot, on retrouve un processeur Dimensity 7300 Pro, épaulé par une batterie de 5 000 mAh. Selon le constructeur, cette configuration devrait garantir une autonomie d’au moins une journée complète. L’écran AMOLED Full HD+ (2 392 x 1 080 pixels) de 6,77 pouces impressionne avec une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz — une rareté dans cette gamme de prix.

Par ailleurs, on retrouve du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, capteur d’empreintes optique sous l’écran, résistance à l’eau IP54

Le volet photo semble particulièrement soigné. Le CMF Phone 2 Pro embarque deux capteurs de 50 mégapixels (principal et téléobjectif), ainsi qu’un ultra grand-angle de 16 mégapixels. La technologie propriétaire TrueLens Engine 3 promet un rendu optimisé en Ultra XDR, notamment visible dans les exemples diffusés par la marque.

Autre nouveauté : un bouton Essential Key configurable. Il fonctionne avec l’application Essential Space, pensée pour enregistrer captures d’écran et contenus via une assistance par intelligence artificielle, facilitant le classement automatique des fichiers.

Le CMF Phone 2 Pro sera lancé le 6 mai au prix de 259 euros, il y a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour ce prix. Une variante avec 256 Go de stockage pour 289 euros existe aussi.

Les écouteurs CMF Buds 2 sont également là

De plus, Nothing lance les écouteurs sans fil CMF Buds. On retrouve les CMF Buds 2 Plus, CMF Buds 2 et CMF Buds 2a.

Les Buds 2 Plus sont les options les plus chères de Nothing, au prix de 59,95€, et sont dotés de la technologie Hi-Res LDAC et d’une personnalisation complète de l’égaliseur. Le niveau inférieur offre le réglage Direo Opteo et l’ANC hybride à 39€ pour les Buds 2. Les Buds 2a sont l’option la moins chère, à 29 €, et offrent un ANC simple et un haut-parleur de 12,4 mm avec des basses profondes annoncées.