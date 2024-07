CMF Phone 1 : Nothing dévoile un smartphone personnalisable à 200€

CMF, une nouvelle marque de Nothing, a présenté aujourd’hui le CMF Phone 1. Il s’agit d’un smartphone qui a la particularité d’être personnalisable et qui coûte moins de 200 euros.

Le CMF Phone 1 est équipé de la puce MediaTek Dimensity 7300, de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. On retrouve également AMOLED de 1 080 x 2 400 pixels de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone est équipé d’un capteur photo Sony de 50 mégapixels à l’arrière, accompagné d’un second capteur de profondeur pour les portraits, et d’un capteur photo frontal de 16 mégapixels.

Une batterie de 5 000 mAh offre jusqu’à deux jours d’autonomie sur une seule charge selon la marque. Le téléphone prend également en charge le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et la 5G. Il n’y a pas de NFC cependant et l’appareil ne résiste qu’aux éclaboussures (IP52). Il n’y a pas non plus de recharge sans fil. Côté logiciel, on retrouve Android 14 avec la surcouche Nothing OS 2.6. Il y aura deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Vient ensuite la fameuse personnalisation du CMF Phone 1. Le téléphone embarque un système unique de plaques arrière et d’accessoires interchangeables, basé sur des vis. Les utilisateurs peuvent par exemple échanger des coques de différentes couleurs (vendues 35 euros) à l’aide d’un tournevis à tête plate et de vis fournies, ce qui permet d’obtenir un look complètement différent, jusqu’au plateau SIM de couleur assortie.

Il est possible de précommander dès maintenant le CMF Phone 1. Le modèle avec 128 Go de stockage est proposé pour 199,99€. C’est un prix de lancement, ce sera ensuite 239 euros. La variante avec 256 Go est à 269 euros.