Nothing annonce CMF, sa marque pour écouteurs et montres connectées

Nothing est une marque assez jeune avec ses smartphones Phone (1) et (2), et ça ne l’empêche pas de déjà annoncer CMF. Il s’agit d’une marque en parallèle qui va notamment proposer des écouteurs et des montres connectées.

L’objectif avec CMF by Nothing est de « rendre un meilleur design plus accessible » et abordable, afin d’attirer une base de consommateurs plus large, ce qui est important pour la start-up. Dans son annonce d’aujourd’hui, Carl Pei, le dirigeant, affirme qu’« il n’y a tout simplement pas de quoi s’enthousiasmer » dans le « segment de valeur » de l’électronique grand public. L’exemple utilisé est celui des écouteurs bon marché.

En matière de logistique, « CMF est gérée par une équipe distincte au sein de Nothing afin de ne pas détourner l’attention de nos produits principaux ». La marque principale offrira un « design innovant », tandis que CMF offrira un « design épuré ».

Au fait, que veut dire CMF ? Il s’agit des premières lettres pour les mots Color, Materials et Finish (couleur, matériaux et finition).

Outre la différence entre les produits premiums et les produits accessibles, l’autre point de comparaison est la différence entre la « technologie la plus récente » et la « qualité éprouvée ». Les technologies/composants existants sont plus abordables et les problèmes rencontrés par les premiers utilisateurs devraient être résolus.

Plus tard en 2023, CMF by Nothing proposera des écouteurs et une montre connectée. Il n’y a cependant aucune information à leur sujet. Il faudra attendre les prochains mois pour en savoir plus.