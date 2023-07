Nothing annonce le Phone (2) : hausse des performances… et du prix

Nothing a dévoilé aujourd’hui son nouveau smartphone, le Phone (2). Visuellement parlant, il reprend plusieurs éléments de son prédécesseur. Les changements se font plutôt sous le capot… et au niveau du prix.

Présentation du Nothing Phone (2)

Là où le Phone (1) était surtout un smartphone milieu de gamme, le Phone (2) se situe plus comme un haut de gamme. Cela s’explique par la présence de la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Il est vrai qu’il s’agit d’une puce de 2022 et non de la Snapdragon 8 Gen 2, à savoir la dernière en date. Mais OnePlus a fait ce choix pour limiter les coûts. Qui plus est, cela reste une puce très performante. En comparaison, le précédent modèle avait le droit au processeur Snapdragon 778.

On retrouve par ailleurs 8 ou 12 Go de RAM, ainsi que 256 Go, 512 Go et 1 To pour ce qui est du stockage. Concernant la dalle, Nothing propose un écran OLED (LTPO) de 6,7 pouces avec une définition de 2 412 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La marque propose aussi un capteur d’empreintes optique sous l’écran.

Un autre changement touche les capteurs photo, avec le principal qui propose 50 mégapixels. Il s’agit du capteur Sony IMX890 (f/1.88). L’autre capteur, qui se veut ultra grand-angle, est le Samsung JN1 (f/2.2) avec là aussi 50 mégapixels. À l’avant, c’est un capteur Sony IMX615 (f/2.45) de 32 mégapixels.

Parmi les autres éléments du Nothing Phone (2), nous pouvons citer une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire de 45 W, sans fil de 15 W et inversée de 5 W. On retrouve par ailleurs une résistance IP54, deux haut-parleurs et un port USB-C. Les dimensions sont de 162,1 x 76,4 x 8,6 mm et le poids est de 201 grammes.

Sur la partie logicielle, le Phone (2) tourne sous Android 13. Il utilise également la surcouche Nothing OS 2.0 et il y a plusieurs changements. Bien qu’il s’agisse toujours d’un Android proche de la version de Google, Nothing OS apporte un grand nombre de widgets personnalisés (y compris des widgets pour l’écran de verrouillage), des options pour agrandir les icônes ou pour ajouter des photos de couverture aux dossiers. Il y a également un thème monochrome qui change complètement toutes vos icônes dans un look noir/blanc. Et le suivi ? Nothing promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Prix et date de sortie

La précommande du Phone (2) est disponible maintenant sur le site de Nothing, avec une commercialisation le 21 juillet. Le prix est de 679€ pour le modèle avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Cela passe à 729€ pour le modèle avec 256 Go et 12 Go de RAM, et 849€ pour celui avec 512 Go et 12 Go de RAM. En comparaison, le Nothing Phone (1) débutait à 469€ lors de sa sortie.