Nothing Phone (1) officialisé : prix et date de sortie dévoilés

Après divers teasers, Nothing officialise aujourd’hui le Phone (1), son premier smartphone. C’est l’occasion de connaître les caractéristiques techniques, le prix et la date de sortie.

Présentation du Nothing Phone (1)

Nothing, la société de Carl Pei (cofondateur de OnePlus), a profité d’un événement à Londres pour partager les différents détails sur le Phone (1). Visuellement parlant, le smartphone peut rappeler les derniers iPhone d’Apple. Mais il y a malgré tout des différences, tout particulièrement à l’arrière où l’on retrouve des LED. Celles-ci sont reliées au logiciel du téléphone et réagissent aux notifications et autres alertes. Il existe d’ailleurs un certain niveau de personnalisation.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on retrouve un écran OLED de 120 Hz (10 bits/HDR10+) avec une définition de 2 400 x 1 800 pixels. La dalle occupe une grande partie de la surface, à tel point que les bordures ne sont pas bien grosses. En parlant de l’écran, celui-ci intègre un capteur d’empreintes. Une autre solution biométrique est la reconnaissance faciale. Il est toutefois bon de noter qu’il s’agit d’une reconnaissance 2D et non 3D, ce qui est moins sécurisé.

Sous le capot, Nothing propose la puce Snapdragon 778G+ de Qualcomm, ce qui fait du Phone (1) un smartphone milieu de gamme. Cela s’accompagne par 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (UFS 3.1). Il n’y a pas d’emplacement pour une carte microSD.

Côté photo, le smartphone dispose d’un capteur principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN1 de 50 pixels. Le premier a le droit à la stabilisation optique, là où le second se contente de la stabilisation numérique. On peut également souligner le fait que les vidéos s’enregistrent jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Aussi, les LED à l’arrière peuvent faire office de flash. Quant à l’avant, le capteur Sony IMX 471 pour les selfies fait 16 mégapixels. Les vidéos sont au mieux en 1080p à 30 images par seconde.

La batterie est en un autre élément à prendre en compte. Nothing dit avoir mis une batterie de 4 500 mAh qui supporte la charge à 33 W (PD 3.0) mais cela se limite aux chargeurs compatibles avec Quick Charge 4.0. Pour sa part, la charge sans fil gère 15 W. Quant à la charge sans fil inversée (pour charger des écouteurs par exemple), c’est 5 W au mieux.

Le Phone (1) tourne sous Android 12 avec la surcouche Nothing OS. Le constructeur promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité, avec une mise à jour toutes les deux semaines.

Enfin, nous pouvons citer quelques caractéristiques restantes : support de la 5G, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC.

Prix et date de sortie

Le prix du Nothing Phone (1) est de 469 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce sera 499 euros pour la variante avec 256 Go de stockage. Et pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce sera 549 euros.

Les précommandes ouvriront le 12 juillet et le smartphone sera en vente dès le 21. Ce sera directement sur le site nothing.tech. Il y aura aussi des revendeurs pour certains pays. En France, ce sera uniquement Amazon.