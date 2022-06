Nothing dévoile le design du phone (1), son premier smartphone

La startup Nothing a dévoilé sur son compte Twitter un cliché du phone (1) son tout premier smartphone qui sera présenté officiellement le 12 juillet prochain. Carl Pei, le CEO et co-fondateur de Nothing, s’est empressé de partager, non sans fierté, cette publication. Si l’on s’en tient à ce premier visuel, le phone (1) affiche un look assez original, le dos de l’appareil paissant visiblement légèrement entrevoir certains composants internes.

Leaks are harder to contain nowadays and many of you have been waiting for a long time. So here it is. This is phone (1) design.

More to come. Tune in on 12 July. https://t.co/aOqmhLylCI

— Carl Pei (@getpeid) June 15, 2022