Nothing annoncera Phone (1), son premier smartphone, le 12 juillet

Nothing a dévoilé la date de présentation pour le Phone (1), son premier smartphone : ce sera le 12 juillet. Le rendez-vous est donné à 17 heures (heure française).

« Il y a quelque chose qui ne va pas avec les nouvelles technologies. Oubliez tout ce que vous teniez pour certain. Il est temps que les choses changent. Et tout commence avec Phone (1) », indique Nothing sur son site. La présentation du smartphone pourra être visionnée en ligne.

Nothing est une marque créée par Carl Pei, le cofondateur de OnePlus. Il faut dire que OnePlus a évolué au fil des années et a progressivement perdu son identité qui était tant appréciée au début. Les fans espèrent que Nothing va reprendre le flambeau pour ce qui est de ce point.

Des caractéristiques techniques ont déjà fuité grâce à une apparition du manuel sur Amazon en Inde :

Écran AMOLED de 6,43 pouces, Full HD+, 90 Hz et HDR10+

Processeur Snapdragon 778G

Capteurs photo de 50, 8 et 2 mégapixels à l’arrière

Capteur photo frontal de 32 mégapixels

Batterie de 4 500 mAh

Support de la charge sans fil

8 Go de RAM

128 Go d’espace de stockage

Tourne sous Android 12 avec la surcouche NothingOS

Si l’on en croit une autre fuite venant d’un revendeur européen, le prix sera autour de 500 euros. Nothing ne compterait donc pas concurrencer les iPhone d’Apple et les Galaxy S de Samsung. Le Phone (1) semble bien parti pour être un bon smartphone milieu de gamme et non un haut de gamme comme les modèles les plus chers d’Apple et Samsung.