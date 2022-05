Nothing Phone (1) : les caractéristiques techniques fuitent

Nothing prépare son premier smartphone qui aura pour nom Phone (1) et quelques caractéristiques techniques ont fuité. Et si l’on se base sur celles-ci, il s’agira plus d’un smartphone milieu de gamme que haut de gamme. Ce choix peut étonner sachant que Carl Pei, cofondateur de OnePlus et dirigeant de Nothing, avait fait comprendre qu’il voulait concurrencer l’iPhone d’Apple, qui se veut plutôt haut de gamme.

Des détails sur le Nothing Phone (1)

Voici les caractéristiques techniques en fuite pour le Nothing Phone (1) :

Écran AMOLED de 6,43 pouces, Full HD+, 90 Hz et HDR10+

Processeur Snapdragon 778G

Capteurs photo de 50, 8 et 2 mégapixels à l’arrière

Capteur photo frontal de 32 mégapixels

Batterie de 4 500 mAh

Support de la charge sans fil

8 Go de RAM

128 Go d’espace de stockage

Tourne sous Android 12 avec la surcouche NothingOS

Reste à savoir maintenant quel sera le prix. OnePlus était agressif à ses débuts avec un très bon rapport qualité-prix. Les tarifs ont toutefois augmenté au fil des années. Carl Pei va-t-il adopter le même raisonnement avec le Nothing Phone (1) ?

Le smartphone de Nothing fera ses débuts pendant l’été 2022, sans une date plus précise pour le moment. La marque a cependant proposé il y a peu son launcher pour Android. N’importe qui peut ainsi l’installer et avoir l’expérience visuel du prochain smartphone. C’est à télécharger depuis le Play Store.