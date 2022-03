Nothing annonce l’arrivée de son premier smartphone pour l’été 2022

Nothing a organisé aujourd’hui une (courte) conférence pour annoncer son premier smartphone, le Phone 1, qui arrivera pendant l’été 2022. Il aura la surcouche Nothing OS, qui s’appuie sur Android.

Le Nothing Phone (1) débarque cet été

Alors que les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues, Carl Pei (cofondateur de OnePlus et patron de Nothing) a partagé des détails sur la partie logicielle qui sera livrée avec le Nothing Phone (1) dès cet été. Le premier appareil Android de la marque aura le droit à Nothing OS. Cette surcouche est censée « connecter et intégrer sans effort les produits Nothing ». Pour l’instant, cette liste de produits se limite aux écouteurs Ear (1), mais Nothing OS s’intégrera également aux « produits d’autres grandes marques mondiales », selon le discours de lancement.

Nothing OS a pour objectif de proposer une interface rapide, personnelle et fluide. Ce discours rappelle OnePlus quand Carl Pei travaillait encore pour l’entreprise. On peut donc imaginer qu’il y aura quelques similitudes avec les premières versions d’OxygenOS, la surcouche Android sur les smartphones de OnePlus. À voir maintenant si ce sera une interface générale proche des Pixel de Google ou une interface personnalisée.

Il faudra donc attendre cet été pour découvrir le Nothing Phone (1). En revanche, la société proposera dès avril un aperçu de Nothing OS grâce à un launcher qui sera disponible au téléchargement sur certains smartphones (la liste n’a pas été communiquée).

Encore un peu d’attente donc avant de découvrir le smartphone. Sera-t-il un modèle haut de gamme ? Ou bien un milieu de gamme ? Cette information n’est pour le moment pas connue. Mais nous savons au moins que l’appareil aura un processeur Snapdragon, sachant qu’un accord existe avec Qualcomm.