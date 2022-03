Nothing dévoilera sa feuille de route (et son smartphone ?) le 23 mars

Nothing prévoit un événement le 23 mars prochain avec sa feuille de route pour les prochains produits. Nous savons que la société créée par Carl Pei, le cofondateur de OnePlus, prépare au moins un smartphone.

Des annonces de Nothing le 23 mars

Les détails sont pour l’instant plus que légers concernant le smartphone de Nothing. Une récente fuite a indiqué que le téléphone pourrait partager quelques éléments de design avec les écouteurs Nothing Ear (1), qui ont vu le jour l’année dernière. Aussi, le smartphone utilisera une puce Qualcomm Snapdragon, à l’instar de nombreux téléphones sous Android. Mais à part ça, aucune information concrète n’a été dévoilée.

« Notre première année a été un échauffement et nous sommes impatients de révéler ce que nous créons chez Nothing lors du prochain événement », a déclaré Carl Pei dans un communiqué de presse. La société n’a pas officiellement dit quelles catégories de produits elle comptait annoncer, mais a déclaré qu’elle travaillait avec Qualcomm. Elle annonce également une levée de fonds de 70 millions de dollars, qui, selon Carl Pei, lui donnera « le carburant nécessaire pour réaliser la prochaine phase de notre vision d’un avenir numérique sans faille ».

Nothing donne donc rendez-vous le 23 mars à 15 heures (heure française) pour son événement avec la feuille de route. Ce sera à suivre sur le site nothing.tech. Il est possible de s’inscrire dès maintenant.