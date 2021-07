Ear (1) : Nothing présente ses écouteurs sans fil avec réduction de bruit à 99€

Nothing a officialisé aujourd’hui Ear (1), ses premiers écouteurs sans fil, après du teasing. La marque lancée par Carl Pei (cofondateur de OnePlus) veut rivaliser avec les AirPods Pro d’Apple et les écouteurs d’autres marques comme Sony et Samsung.

Présentation des écouteurs Ear (1) de Nothing

Les écouteurs Ear (1) ont un design intra-auriculaire, une fonction d’annulation active du bruit (ANC), le Bluetooth 5.2, une résistance à l’eau IPX4 et un boîtier de charge (compatible avec la charge sans fil et présence d’un port USB-C). Le jumelage rapide est pris en charge sur les appareils Android uniquement. Il faut faire faire un jumelage manuel avec les iPhone, en passant par le menu du Bluetooth.

L’ANC utilise trois micros sur chaque écouteur et peut être réglé sur le réglage « Maximum » pour les environnements bruyants et « Legér » pour les environnements plus calmes. Il existe également un mode transparence pour entendre le son autour de vous. Pendant les appels, les micros sont utilisés pour annuler le bruit de fond.

Pour ce qui est de l’autonomie, Nothing assure que ses écouteurs Ear (1) tiennent 5,7 heures avec l’ANC désactivée et 4 heures et 30 minutes avec le système activé. L’autonomie totale est de 34 heures quand on utilise le boîtier de charge (24 heures avec l’ANC désactivée).

Chaque écouteur dispose d’une surface où il est possible de faire un tap ou des gestes avec le doigt pour contrôler le média en cours de lecture. Il est d’ailleurs possible de personnaliser les gestes grâce à une application mobile. Cette dernière offre aussi la possibilité de régler l’égaliseur et de retrouver les écouteurs.

Côté design, on peut voir l’intérieur des écouteurs et donc avoir un aperçu de certains composants. Chaque écouteur est doté d’un cercle rouge ou blanc à code couleur pour indiquer l’oreille gauche ou droite. Aussi, les écouteurs ont des drivers de 11,6 mm.

Date de sortie et prix

Nothing va proposer ses écouteurs Ear (1) en précommande le 31 juillet à 15 heures (heure française) sur son site nothing.tech au prix de 99 euros. C’est très agressif en comparaison avec les AirPods Pro (279 euros) ou Galaxy Buds Pro (199 euros). La commercialisation aura lieu le 17 août chez Nothing et d’autres revendeurs.