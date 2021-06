Après un intense teasing, les Nothing ear seront présentés le 27 juillet

La campagne de teasing dure depuis le mois de mars de cette année et la présentation du Concept 1 (un concept d’intraauriculaire sans fil). Nothing, la société créée par Carl Pei (le co-fondateur de OnePlus), sait en tout cas ménager ses effets. On ne sait toujours rien de ce qui sera réellement présenté le 27 juillet prochain, et pourtant la « hype » est à son comble. Il ne semble cependant faire aucun doute qu’il s’agira de la version cette fois commerciale et finalisée du Concept 1. Les intras « true wireless » ear (1) ne devraient pas se limiter à un design que l’on pressent futuriste. Nothing annonce ainsi un « son pur », ce qui a au moins le mérite de faire dresser les oreilles des audiophiles.

