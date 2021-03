Nothing présente son premier produit, l’intra sans fil Concept 1 (et ce n’est pas rien)

La société Nothing vient de dévoiler son premier produit, et ce n’est pas rien (oui, le jeu de mot est un peu naze…). La startup créée par Carl Pei (co-fondateur de OnePlus) présente donc le Concept 1, des intra-auriculaires sans fil entièrement transparents. Le Concept 1 porte bien son nom puisque le produit présenté est encore au stade du concept et devrait encore évoluer jusqu’à son lancement.

Le Concept 1 est transparent comme une Swatch, un design un poil vintage que l’on doit à Thomas Howard, le patron du design chez Nothing

On serait tenté de se dire qu’au vu de ce seul rendu 3D, c’est beaucoup de bruit pour rien (hum…), mais l’intérêt réel du Concept 1 est ailleurs. Nothing s’est en effet fixé pour stratégie de réaliser un vaste écosystème matériel avec une signature esthétique extrêmement forte. Un peu à la façon d’une certaine compagnie américaine ayant pris pour logo une pomme…