Nothing va bientôt lancer son premier smartphone

Nothing, la marque de Carl Pei (cofondateur de OnePlus), s’apprête à lancer son tout premier smartphone. Selon les informations de TechCrunch, le lancement se fera d’ici le mois prochain.

Écouteurs Nothing Ear 1

Le smartphone Nothing arrive

Cela fait plus d’un an maintenant que Nothing travaille sur son smartphone. Il faut dire que ce domaine n’est pas inconnu pour Carl Pei étant donné qu’il a travaillé pendant plusieurs années chez OnePlus. Mais aucun détail n’a fuité concernant le téléphone, si ce n’est que le design partagerait des éléments avec les écouteurs Nothing Ear (1).

Le Mobile Worldwide Congress 2022 se tient cette semaine à Barcelone et Carl Pei a rencontré plusieurs responsables importants de différentes entreprises, notamment pour lui présenter un prototype de l’appareil. L’un d’entre eux est Enrico Salvatori, un vice-président de Qualcomm. « Je suis impatient que l’on travaille ensemble », a-t-il tweeté avec une photo de lui et Carl Pei en train de se serrer la main. On peut donc facilement se douter que le smartphone de Nothing aura un processeur Snapdragon.

Il faut donc s’attendre à une présentation prochaine. Sur Twitter, Carl Pei avait tweeté à la mi-février être de retour sur Android. Les comptes Twitter d’Android et de Qualcomm lui avaient alors répondu, suggérant déjà une collaboration.

Back on Android — Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022

Et ce lundi, le compte Twitter officiel de Nothing a tweeté « Mars va être amusant ». Autant dire que l’annonce ne va pas tarder.