Nothing lancerait son premier smartphone au début de 2022

Nothing, la société de Carl Pei (cofondateur de OnePlus) a déjà sorti des écouteurs Ear (1) et son prochain produit serait un smartphone pour le début de 2022. Cela expliquerait en partie le récent partenariat avec Qualcomm.

Un smartphone Nothing pour 2022 ?

L’information vient 91mobiles, qui explique que le smartphone de Nothing devrait être lancé relativement vite, à savoir au début de 2022. En réalité, nous pourrions même commencer à voir dans les prochaines semaines des teasers pour l’appareil. Cela est assez probable, sachant que la marque a utilisé la même technique avec ses écouteurs avant de les annoncer officiellement.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le smartphone de Nothing. Mais Carl Pei est le cofondateur de OnePlus, on peut donc se douter qu’il sait ce qu’il fait. Ce n’est pas un marché inconnu pour lui. À cela s’ajoute le fait que Nothing a racheté Essential, la société d’Andy Rubin qui a créé un smartphone.

Ce n’est pas le seul produit en cours de développement. Fidèle à son orientation initiale vers les accessoires, la société aurait l’intention de commercialiser une batterie externe appelée Nothing Power (1) avant la fin de l’année 2021. Il n’y a cependant aucune information sur les caractéristiques ou le prix. Il faudra attendre encore quelques semaines pour en savoir plus.