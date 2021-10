Après les écouteurs sans fil, Nothing pourrait se lancer sur le marché du smartphone

La startup Nothing nourrit de grandes ambitions. Dans la foulée du lancement des intras ear 1, le fondateur de Nothing Carl Pei ne cachait pas ses projets de création d’un vaste écosystème autour de sa marque, et il semble que les pions se mettent déjà en place. Nothing annonce en effet aujourd’hui une collaboration avec Qualcomm Technologies, le concepteur des puces Snapdragon, ce qui laisse entendre que la firme pourrait se lancer un jour ou l’autre sur le marché du smartphone ou de la montre connectée !

Car Pei se montre d’ailleurs très clair sur le lancement de nouvelles gammes de produits Nothing : « Le lancement réussi de notre premier produit, ear 1, a prouvé qu’il y a de la place pour une nouvelle marque challenger prête à perturber l’uniformité actuelle. Les utilisateurs et utilisatrices méritent de meilleurs produits, plus simples à utiliser, plus accessibles, mais aussi plus esthétiques ».