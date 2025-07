Le Nothing Phone (3) est officiel : haut de gamme et design différent

Nothing dévoile enfin son nouveau smartphone haut de gamme. Le Nothing Phone (3) marque un tournant stratégique pour la jeune entreprise britannique qui n’avait pas lancé de modèle premium depuis 2023. Avec un prix de 849 euros, ce nouveau modèle vise directement les ténors du marché.

Un processeur de dernière génération au cœur de l’appareil

Le constructeur mise sur la puissance avec le processeur Snapdragon 8s Gen 4. Cette puce équipe le Nothing Phone (3) dans deux configurations : 12 Go ou 16 Go de RAM, associés à un stockage de 256 Go ou 512 Go.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une définition de 2 800 × 1 260 pixels, que Nothing qualifie de « définition 1.5K ». L’écran a un taux de rafraichissement de 120 Hz et atteint une luminosité de pointe de 4 500 nits. La protection s’appuie sur du Gorilla Glass 7i à l’avant et du Victus au dos.

En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone embarque une batterie de 5 150 mAh, soit un gain de 17 % par rapport à son prédécesseur. Nothing intègre la technologie silicium-carbone pour optimiser l’efficacité énergétique. La charge rapide atteint 65 W via USB-C, tandis que la charge sans fil plafonne à 15 W (sans certification Qi2).

Nothing OS 3.5 : 5 ans de mises à jour garanties

Le Phone (3) fonctionne sous Android 15 avec la surcouche Nothing OS 3.5. L’entreprise s’engage à fournir 5 ans de mises à jour majeures d’Android et 7 ans de correctifs de sécurité. Cette promesse de suivi logiciel rivalise avec celle des constructeurs établis.

La nouvelle interface enrichit l’expérience « Essential Space » avec la fonction « Flip to Record ». Cette nouveauté permet de créer des résumés d’enregistrements vocaux par IA en retournant simplement l’appareil.

Glyph Matrix fait évoluer l’éclairage arrière

Nothing abandonne son système d’éclairage traditionnel au profit de Glyph Matrix. Cet écran à matrice de points remplace les LED du dos et affiche diverses informations comme l’heure. Le système propose également des « Toys », à savoir des mini-applications ludiques incluant un jeu de bouteille.

Les développeurs peuvent créer leurs propres « Toys ». Nothing a déjà publié des applications Magic 8 Ball et Leveler (niveaux) conçues par sa communauté. Une fonction d’identification des appelants rejoindra bientôt le système. Une zone tactile au dos de l’appareil permet aussi d’interagir avec cet écran.

Nothing OS 3.5 propose par ailleurs Smart Search, une fonction de recherche intelligente qui oriente vers les applications, Google ou la recherche IA selon la requête saisie.

Quatre capteurs de 50 mégapixels pour les photos

Le partie photo mise sur l’uniformité avec quatre capteurs de 50 mégapixels chacun. L’arrière combine un capteur principal, un téléobjectif 3x (doublant pour la macro) et un ultra grand-angle. Le capteur frontal partage la même définition de 50 mégapixels. Tous les capteurs enregistrent en 4K à 60 images par seconde.

Prix et date de sortie

Le Nothing Phone (3) se décline en noir et blanc avec un prix de 849 euros pour la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 949 euros pour celle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les précommandes ouvriront le 4 juillet pour une commercialisation dès le 15 juillet, via le site de Nothing et Amazon.