Le Nothing Phone (2) a maintenant une date de présentation officielle

C’est désormais officiel, Nothing annoncera le Phone (2) le 11 juillet prochain. La marque avait au départ évoqué une arrivée pour l’été. Il était ensuite question du mois de juillet. Nous avons désormais la date précise et même l’heure de présentation : 17 heures.

« Phone (2) arrive bientôt. Entrez dans la lumière », indique le site de Nothing qui fait office de teaser. Il n’y a cependant pas d’autres éléments.

Plusieurs informations ont déjà circulé au sujet du Nothing Phone (2), qui sera le deuxième smartphone de la marque, que ce soit de manière officielle ou par le biais de fuites (comme les rendus). Ainsi, nous savons que le téléphone embarquera le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, montrant que Nothing veut monter en gamme par rapport à son premier téléphone. Il y aura également une plus grosse batterie et trois ans de mises à jour Android + quatre de mises à jour de sécurité, tout comme un écran un peu plus grand. Autre point qui nous concerne moins mais qui est tout de même à noter : le téléphone sortira aux États-Unis, ce qui n’est pas le cas avec le modèle existant.

Nothing ne dit pas encore quelle sera la date de sortie du Phone (2). Mais on peut se douter que ce sera relativement rapidement après l’annonce le 11 juillet prochain.