Nothing Phone (2) : des rendus dévoilent le design du smartphone

Nothing annoncera son Phone (2) en juillet, mais le design est d’ores et déjà connu grâce des rendus. On découvre le smartphone sous tous les angles grâce à une fuite d’OnLeaks.

À première vue, le Nothing Phone (2) a un design à peu près identique à celui du premier modèle. Un dos transparent avec des pièces spécifiques pour imiter la sensation des composants internes d’un téléphone, sans les exposer, le tout avec un éclairage soigné.

La disposition générale de l’éclairage est également assez similaire, avec à peu près les mêmes emplacements et les mêmes formes pour chaque LED. Les seules différences notables se situent autour du capteur photo, avec un design LED divisé, et autour de la section de la charge sans fil, qui est également coupée en morceaux.

Un autre élément à prendre en compte se situe sur les côtés et à l’arrière, avec des tranches plus arrondies pour le cadre métallique et des bords incurvés le long de l’écran — qui était auparavant complètement plat — et de la vitre arrière. Il y a également un nouveau flash LED pour le double capteur photo, ainsi que d’autres modifications mineures du design.

Le Nothing Phone (2) sera officialisé en juillet. La marque a déjà fait savoir que le processeur sera Snapdragon 8+ Gen 1, confirmant ainsi qu’on va monter en gamme par rapport à la génération actuelle.