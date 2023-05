Nothing Phone (2) : une plus grosse batterie et la date de sortie se précise

Ça se précise un peu plus pour la date de sortie du Nothing Phone (2). Carl Pei, le fondateur de Nothing, a évoqué le sujet lors d’une interview avec Forbes. Il a également touché deux mots au sujet de la batterie.

Carl Pei annonce que le Nothing Phone (2) sera disponible dans le courant du mois de juillet. La marque avait déjà annoncé une arrivée pour l’été 2023, mais n’avait pas donné plus de détails. Aujourd’hui, nous avons le droit à un mois, à savoir juillet.

Ce choix est intéressant quand on sait que Samsung annoncera également des smartphones en juillet. Si l’on en croit les fuites, Samsung a choisi la date du 26 juillet pour annoncer ses Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Il est ici question de téléphones pliables, là où le Nothing Phone (2) est un modèle « standard ». Malgré tout, Samsung va beaucoup faire parler de lui grâce à sa force de frappe. Mais la société de Carl Pei ne semble pas avoir peur.

Outre la date de sortie, on apprend que le Nothing Phone (2) aura le droit à une batterie de 4 700 mAh. Ce sera donc en hausse par rapport au modèle précédent qui est équipé d’une batterie de 4 500 mAh.

Pour rappel, Nothing a déjà annoncé que son prochain téléphone aura le droit à la puce Snapdragon 8+ Gen 1.