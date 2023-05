Nothing Phone (2) : son processeur confirme que ce sera un smartphone haut de gamme

Nothing va monter en gamme avec le Phone (2), son prochain smartphone, puisqu’on retrouvera le processeur Snapdragon 8 Gen 1. En comparaison, le Phone (1) dispose de la puce Snapdragon 778G.

Carl Pei, le fondateur et patron de Nothing, a tweeté aujourd’hui un fil de discussion sur le Phone (2), menant à la confirmation qu’il fonctionnera avec le Snapdragon 8+ Gen 1 de 2022. Cette puce est d’abord arrivée dans des appareils tels que le OnePlus 10T et le Galaxy Z Fold 4, et a été louée pour ses solides performances et une bonne autonomie générale. Et bien qu’il ne s’agisse pas du Snapdragon 8 Gen 2 (le dernier processeur en date de Qualcomm), il devrait être assez puissant pour ce prochain appareil, et pourrait même aider à réduire le coût.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa — Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

Carl Pei assure que le Nothing Phone (2) sera presque deux fois plus puissant que son prédécesseur grâce à la nouvelle puce et affirme que l’expérience utilisateur de l’utilisation d’une puce qui est sur le marché depuis un certain temps et qui a été testée si minutieusement sera meilleure que la chasse perpétuelle aux meilleures performances possibles.

Le Nothing Phone (2) arrivera pendant l’été 2023. Il n’y a pas encore une date précise pour le lancement du smartphone.