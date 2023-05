Le Nothing Phone (2) arrivera officiellement cet été

Le Nothing Phone (2) est en préparation, avec la marque qui annonce un lancement pour l’été 2023. Il n’y a pas encore une date précise. Pour rappel, le premier modèle a fait ses débuts en juillet 2022.

Sur les réseaux sociaux, Nothing a publié un teaser montrant le design du Phone (2) avec une lumière rouge clignotante. Le look unique n’est pas si différent de l’original, mais il y a des angles et des textures qui changent. Bien sûr, nous ne voyons qu’une petite partie du design, il est donc difficile de se prononcer avec certitude.

Certains utilisateurs ont remarqué ce qui semblait être un commutateur physique sur le téléphone dans certains teasers supplémentaires, dont un sur le site de Nothing, mais il se pourrait que ce ne soit pas forcément le cas car un commutateur similaire est en place sur le Nothing Phone premier du nom.

Nothing a déjà confirmé que le Phone (2) serait vendu aux États-Unis, un revirement par rapport au premier modèle qui est seulement commercialisé dans quelques pays (dont la France), et qu’il s’agirait d’un appareil haut de gamme. Dans le teaser d’aujourd’hui, le téléphone est directement qualifié de premium.

Il faut s’attendre à avoir d’autres teasers au fil des semaines. On peut aussi imaginer qu’il y aura quelques fuites permettant d’en savoir un peu plus sur le smartphone avant sa présentation officielle cet été.