TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Votre prochain smartphone coûtera plus cher, prévient Nothing
Actualité Mobiles et Tablettes

Votre prochain smartphone coûtera plus cher, prévient Nothing

14 Jan. 2026 • 20:15
0

L’année 2026 marque un tournant brutal pour l’industrie des smartphones : les consommateurs doivent se préparer à payer plus cher pour leurs prochains appareils. Carl Pei, cofondateur de Nothing, a publié une mise en garde explicite intitulée « Pourquoi votre prochain smartphone coûtera plus cher », rejoignant ainsi les alertes déjà lancées par Xiaomi et Samsung concernant la flambée des coûts de production et de la RAM.

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

Dans son analyse, le patron de Nothing explique que le secteur mobile a fonctionné pendant 15 ans sur une certitude désormais obsolète : la baisse inéluctable du prix des composants. Cette tendance baissière, notamment sur les écrans et la mémoire, permettait aux constructeurs d’améliorer les performances chaque année sans augmenter la facture finale.

Ce modèle est aujourd’hui « brisé », victime d’une augmentation brutale et sans précédent du coût de la mémoire. En conséquence, l’ère du « silicium bon marché » est révolue selon Carl Pei, forçant l’industrie à un redémarrage complet. Pour Nothing, cela signifie la fin officielle de la « course aux spécifications » en 2026, indique son dirigeant.

Nothing mise tout sur le design face à la crise des composants

Cette conjoncture risque de frapper Nothing plus durement que ses rivaux. Contrairement à des géants comme Apple, Samsung ou Xiaomi, la jeune entreprise ne dispose pas des volumes de vente suffisants pour négocier des tarifs préférentiels via des économies d’échelle.

La réponse stratégique de Carl Pei est claire : puisque la surenchère technique devient financièrement insoutenable, « l’expérience devient le seul véritable différenciateur ». L’entreprise compte donc accentuer son ADN basé sur le design intentionnel et l’interface logicielle d’Android, plutôt que sur la puissance brute.

Les utilisateurs déçus par les fiches techniques des smartphones de la marque en 2025 pourraient l’être davantage cette année car les futurs modèles pourraient afficher des évolutions matérielles minimes, voire certaines régressions. Toutefois, Nothing ne sera pas le seul constructeur concerné dans cette tempête : Samsung et OnePlus montrent déjà des signes similaires face à cette crise.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

CMF Phone 2 Pro Mobiles / Tablettes

CMF Phone 2 Pro : Nothing annonce son nouveau smartphone et des écouteurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

God of War Ragnarok

God of War : la série d’Amazon a trouvé l’acteur qui incarnera Kratos

14 Jan. 2026 • 22:40
0 Geekeries

Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television ont choisi Ryan Hurst pour prêter ses traits à Kratos dans la future série God of War...

Amazon Prime Video M6 Plus

Amazon Prime Video se met à proposer M6+

14 Jan. 2026 • 22:17
0 Hors-Sujet

À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des membres Amazon Prime en France peuvent accéder gratuitement à M6+ sur Prime...

Grok Icone Logo

Deepfakes sexuels par l’IA Grok : la Californie ouvre une enquête contre xAI

14 Jan. 2026 • 20:55
0 Internet

La justice californienne passe à l’offensive contre l’intelligence artificielle Grok. Le procureur général...

PlayStation 5 PS5 Logo

PlayStation dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2025

14 Jan. 2026 • 20:38
0 Jeux vidéo

Sony fait le bilan de l’année 2025 et dévoile quels ont été les jeux PlayStation les plus...

Tesla Autopilot

Tesla : le FSD (conduite autonome) sera désormais accessible uniquement via un abonnement payant

14 Jan. 2026 • 19:38
3 Matériel

Tesla s’apprête à modifier en profondeur la monétisation de son système Full Self-Driving (FSD) pour la conduite autonome...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Final Cut Pro en achat unique vs abonnement Creator Studio : Apple entretient le flou sur la parité des fonctions

Final Cut Pro en achat unique vs abonnement Creator Studio : Apple entretient le flou sur la parité des fonctions

14 Jan. 2026 • 22:33

image de l'article L’iPhone pliable utiliserait du métal liquide et du titane amélioré

L’iPhone pliable utiliserait du métal liquide et du titane amélioré

14 Jan. 2026 • 19:48

image de l'article L’Apple Card pèse déjà sur les résultats de JPMorgan Chase

L’Apple Card pèse déjà sur les résultats de JPMorgan Chase

14 Jan. 2026 • 19:26

image de l'article Setapp Mobile, l’alternative à l’App Store pour les apps iPhone, va fermer ses portes

Setapp Mobile, l’alternative à l’App Store pour les apps iPhone, va fermer ses portes

14 Jan. 2026 • 18:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site