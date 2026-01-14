Votre prochain smartphone coûtera plus cher, prévient Nothing

L’année 2026 marque un tournant brutal pour l’industrie des smartphones : les consommateurs doivent se préparer à payer plus cher pour leurs prochains appareils. Carl Pei, cofondateur de Nothing, a publié une mise en garde explicite intitulée « Pourquoi votre prochain smartphone coûtera plus cher », rejoignant ainsi les alertes déjà lancées par Xiaomi et Samsung concernant la flambée des coûts de production et de la RAM.

Dans son analyse, le patron de Nothing explique que le secteur mobile a fonctionné pendant 15 ans sur une certitude désormais obsolète : la baisse inéluctable du prix des composants. Cette tendance baissière, notamment sur les écrans et la mémoire, permettait aux constructeurs d’améliorer les performances chaque année sans augmenter la facture finale.

Ce modèle est aujourd’hui « brisé », victime d’une augmentation brutale et sans précédent du coût de la mémoire. En conséquence, l’ère du « silicium bon marché » est révolue selon Carl Pei, forçant l’industrie à un redémarrage complet. Pour Nothing, cela signifie la fin officielle de la « course aux spécifications » en 2026, indique son dirigeant.

Nothing mise tout sur le design face à la crise des composants

Cette conjoncture risque de frapper Nothing plus durement que ses rivaux. Contrairement à des géants comme Apple, Samsung ou Xiaomi, la jeune entreprise ne dispose pas des volumes de vente suffisants pour négocier des tarifs préférentiels via des économies d’échelle.

La réponse stratégique de Carl Pei est claire : puisque la surenchère technique devient financièrement insoutenable, « l’expérience devient le seul véritable différenciateur ». L’entreprise compte donc accentuer son ADN basé sur le design intentionnel et l’interface logicielle d’Android, plutôt que sur la puissance brute.

Les utilisateurs déçus par les fiches techniques des smartphones de la marque en 2025 pourraient l’être davantage cette année car les futurs modèles pourraient afficher des évolutions matérielles minimes, voire certaines régressions. Toutefois, Nothing ne sera pas le seul constructeur concerné dans cette tempête : Samsung et OnePlus montrent déjà des signes similaires face à cette crise.