Actualité Mobiles et Tablettes

Nothing fait de sa marque CMF une filiale indépendante avec l’Inde comme base mondiale

25 Sep. 2025 • 13:20
0

La startup londonienne Nothing a annoncé la transformation de sa marque abordable CMF en une filiale indépendante, avec l’Inde comme siège pour la recherche, le développement et la production. Lancée en 2023 avec des écouteurs et une montre connectée, CMF propose désormais des smartphones vendus sous la barre des 200 dollars, un segment particulièrement dynamique en Inde où ce type de produit à bas prix a représenté plus de 40 % des ventes de mobiles au second trimestre 2025.

CMT by Nothing

Un partenariat industriel et des investissements massifs

Pour soutenir cette expansion locale, Nothing s’allie à l’indien Optiemus dans le cadre d’une coentreprise dédiée à la fabrication. Plus de 100 millions de dollars seront investis sur trois ans, et 1 800 emplois devraient être créés. « Notre partenariat avec Optiemus est une étape clé pour faire de CMF la première véritable marque indienne de smartphones à portée mondiale », a déclaré Carl Pei, CEO de Nothing.

CMF-Phone

Un positionnement ambitieux face à la concurrence

Avec plus de 2 % de parts de marché et une croissance de 85 % des expéditions en un an, l’Inde est déjà le territoire le plus « solide » pour Nothing, et sans doute celui qui représente la plus grosse réserve de croissance future. Le choix d’ »émanciper » CMF permet également de préserver l’image plus haut de gamme de Nothing, le fabricant étant positionné sur le segment mid-premium.

