Gemini Omni : Google lance son outil qui transforme tout en vidéo

À l’occasion de sa conférence I/O 2026, Google a présenté Gemini Omni, sa nouvelle famille de modèles génératifs capable de produire des vidéos à partir de n’importe quelle combinaison de texte, d’images, de vidéos et d’extraits vocaux. Le résultat est une vidéo unifiée que l’on peut ensuite affiner en plusieurs tours.

Gemini Omni peut créer « n’importe quoi » selon Google

Gemini Omni s’inscrit dans une réflexion que Google mène depuis plusieurs années autour d’un monde ouvert : un système capable de maintenir une représentation cohérente et ancrée du monde réel. Contrairement à Genie, qui génère des expériences interactives proches du jeu vidéo et reste réservé aux abonnés AI Ultra, Omni est pensé pour une diffusion large. Sa promesse est de fusionner des éléments en un seul rendu vidéo, avec la possibilité de retoucher le résultat à la demande.

Le premier modèle de la série, Gemini Omni Flash, est disponible dès aujourd’hui pour tous les abonnés AI Plus, AI Pro et AI Plus. Pour ceux qui souhaitent diffuser leurs créations, Gemini Omni sera également accessible gratuitement via YouTube Shorts et YouTube Create d’ici la fin de la semaine. Un modèle plus puissant, Omni Pro, a été annoncé sans que Google ne précise encore de date ni de tarif.

Face au réalisme des vidéos générées, Google a mis en place plusieurs mesures. Les utilisateurs peuvent créer un avatar personnalisé à leur image pour apparaître dans leurs vidéos, une approche directement inspirée de Sora, l’application d’OpenAI récemment abandonnée. En revanche, l’édition de l’audio et de la voix dans les vidéos existantes n’est pas disponible pour l’instant : Google préfère attendre de pouvoir proposer cette fonctionnalité de manière responsable. Enfin, toutes les vidéos produites par Gemini Omni sont automatiquement marquées avec SynthID, le filigrane numérique de Google qui identifie les contenus générés par intelligence artificielle.

Pas de lancement en Europe au départ

Un point à noter : Gemini Omni n’est pas disponible en Europe au lancement. En effet, Google décide une nouvelle fois de ne pas proposer sa nouveauté sur le Vieux Contient, là où elle est accessible aux États-Unis par exemple. Ce n’est pas la première fois que ce scénario se produit. Il est certainement lié à la régulation, notamment avec l’Europe qui se veut stricte pour tout ce qui touche l’intelligence artificielle.

Google ne dit pas encore quand son outil sera disponible en France et dans le reste des pays européens.