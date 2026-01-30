TENDANCES
KultureGeek Internet Project Genie de Google génère des mondes jouables par IA
Internet

Project Genie de Google génère des mondes jouables par IA

3 min.
30 Jan. 2026 • 9:29
Google déploie Project Genie qui permet de générer des mondes interactifs instantanés grâce à l’intelligence artificielle. L’outil convertit un simple texte ou une image importée en un environnement jouable de 60 secondes.

Google Project Genie

Project Genie pour (presque) créer son propre jeu

Cette démonstration technique, basée sur le modèle Genie 3 de DeepMind, marque une rupture avec les moteurs de jeu traditionnels. Contrairement à un espace 3D classique construit avec des polygones, Project Genie génère une vidéo qui réagit en temps réel aux commandes du joueur. Concrètement, l’IA prédit l’image suivante 24 fois par seconde en fonction des touches pressées, créant l’illusion d’un déplacement fluide dans un monde qui n’existe que l’instant d’une frame. Cette approche permet de simuler des physiques complexes sans aucun code, simplement en imaginant la suite de l’action.

Le processus de création débute par une phase appelée « World Sketching ». L’utilisateur décrit son univers ou met en ligne une photo de référence et le modèle Nano Banana Pro de Google génère un premier visuel statique. Une fois ce point de départ validé, l’IA prend le relais pour animer l’exploration.

Dans l’exemple ci-dessous, on peut voir une personne qui a « créé » un gameplay façon GTA 6 :

L’expérience reste pour l’instant une curiosité technologique bridée. Les sessions sont limitées à une minute, la définition plafonne à 720p, il y a au mieux 24 FPS (images par seconde) et la latence peut parfois perturber le contrôle du personnage. Google prévient d’ailleurs que la cohérence physique n’est pas garantie : les objets peuvent se déformer ou les décors changer de manière hallucinatoire. Une fonction « Remix » permet néanmoins de repartir d’un monde existant pour en générer de nouvelles variations à l’infini.

Une vision qui dépasse le jeu vidéo

Si l’aspect ludique est mis en avant, les ambitions de Google visent l’intelligence artificielle générale (AGI). En apprenant à un modèle à simuler les réactions d’un environnement (gravité, collisions, lumière, etc) simplement en « regardant » des vidéos, les chercheurs espèrent former des robots capables de mieux comprendre le monde réel.

Pour les créateurs, l’outil promet aussi de révolutionner le prototypage. Un réalisateur ou un animateur pourrait bientôt « visiter » un concept art statique pour repérer des angles de caméra ou tester une ambiance avant même de lancer la production coûteuse de décors 3D réels.

Au départ, Google réserve Project Genie aux abonnés AI Ultra aux États-Unis, sans information pour une disponibilité dans le reste du monde. Cela reste une expérimentation.

