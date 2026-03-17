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KultureGeek PC et systèmes Windows 11 reçoit des mises à jour d’urgence pour le Bluetooth et des failles
PC et systèmes

Windows 11 reçoit des mises à jour d’urgence pour le Bluetooth et des failles

2 min.
17 Mar. 2026 • 22:45
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Microsoft a publié deux mises à jour d’urgence en l’espace de quelques jours pour Windows 11 25H2 et Windows 11 24H2 Enterprise LTSC. La première colmate une faille de sécurité réseau critique, la seconde corrige un dysfonctionnement du Bluetooth qui rendait les périphériques invisibles dans les paramètres système.

Windows 11 Bureau PC Portable

KB5084597 : une faille d’exécution de code à distance dans le service RRAS

Le 14 mars, Microsoft a déployé le correctif KB5084597 en urgence pour neutraliser trois failles de sécurité identifiées sous les références CVE-2026-25172, CVE-2026-25173 et CVE-2026-26111. Toutes les trois concernent le service de routage et d’accès à distance (Routing and Remote Access Service, RRAS), un composant de Windows qui permet aux entreprises de configurer des VPN, des connexions d’accès à distance et des liaisons site à site.

Ces failles sont classées comme une exécution de code à distance : un débordement dans RRAS permet à un attaquant autorisé d’exécuter du code arbitraire via le réseau. Microsoft décrit le risque concrètement dans le journal des modifications : « Si vous vous connectez à un serveur distant malveillant, un attaquant pourrait perturber l’outil ou exécuter du code sur votre appareil ».

KB5084897 : les périphériques Bluetooth disparaissent des paramètres

Aujourd’hui, Microsoft enchaîne avec un second correctif d’urgence pour Windows 11, KB5084897, afin de résoudre un problème distinct : les périphériques Bluetooth ne s’affichaient plus dans la page « Bluetooth et appareils » des paramètres de Windows ni dans le menu « Accès rapide » du panneau de notifications, même lorsqu’ils étaient connectés et fonctionnels. Le bug empêchait également l’ajout de nouveaux appareils, les périphériques disponibles n’apparaissant tout simplement plus dans la liste d’association.

Sur les PC Windows 11, les correctifs se téléchargent et s’installent automatiquement sans intervention de l’administrateur.

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