Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 : l’audio en Bluetooth s’améliore pour les jeux et les appels

27 Août. 2025 • 20:51
0

Microsoft répond aux critiques concernant la mauvaise qualité audio des casques Bluetooth en intégrant une nouvelle fonctionnalité LE Audio à Windows 11. Cette technologie, basée sur la norme Bluetooth Low Energy, promet une expérience sonore nettement améliorée pour les jeux et les appels.

Windows 11 Logo PC Portable

Une qualité audio optimisée pour les jeux et les appels

La fonctionnalité LE Audio s’appuie sur un nouvel algorithme de compression qui, selon Microsoft, « améliore drastiquement » la qualité audio sur Windows 11. « Lors de l’utilisation d’un appareil LE Audio avec un PC Windows 11 prenant en charge le stéréo super large bande, passer à la conversation de jeu n’entraîne plus une chute brutale de la qualité audio », explique Mike Ajax, responsable principal des programmes chez Microsoft. Contrairement à l’audio Bluetooth classique, souvent limité, le son des jeux reste en stéréo avec une qualité super large bande.

LE Audio utilise un taux d’échantillonnage de 32 kHz pour les applications vocales comme Teams ou Discord, remplaçant les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et HFP (Hands-Free Profile) du Bluetooth classique. Le profil HFP, avec son taux d’échantillonnage de 8 kHz, générait un son étouffé. La plupart des casques Bluetooth modernes supportent désormais une meilleure compression et un taux d’échantillonnage pour des modes « large bande » ou « super large bande », offrant une clarté bien supérieure.

LE Audio apporte également des améliorations aux appels dans des applications comme Microsoft Teams. Jusqu’à présent, Teams utilisait l’audio spatial pour les casques filaires, mais cette fonctionnalité n’était pas disponible pour les casques Bluetooth en raison des limitations du stéréo. Avec le support du stéréo super large bande via LE Audio, l’audio spatial devient accessible dans Teams, activable directement dans les paramètres audio de l’application sur Windows.

Ce qu’il faut pour en profiter

Pour bénéficier de LE Audio, il faut un casque Bluetooth compatible avec cette technologie, un PC Windows 11 prenant en charge LE Audio et équipé de la mise à jour Windows 11 24H2, ainsi que les derniers pilotes. Microsoft indique que les PC existants recevront ces mises à jour d’ici la fin de 2025 et que « la plupart des nouveaux PC mobiles lancés à partir de fin 2025 seront compatibles dès leur sortie ».

Signaler une erreur dans le texte

