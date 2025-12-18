TENDANCES
Logiciels

Luma dévoile Ray3 Modify, un générateur de vidéos qui permet de modifier à la volée les séquences créées

18 Déc. 2025 • 18:31
0

La startup Luma, spécialisée dans la génération vidéo et 3D par intelligence artificielle (et soutenue par a16z), enrichit son arsenal créatif avec Ray3 Modify. Ce nouveau modèle d’IA entend répondre à un défi central de la vidéo générative, soit la modification de scènes existantes tout en préservant le rendu et l’interprétation humaine originale.

Une IA pensée pour les studios créatifs

Ray3 Modify permet ainsi de retravailler des images déjà filmées (en vraie live-action cette fois) à partir de simples références visuelles de personnages. L’objectif de l’outil est de conserver le jeu de l’acteur — mouvements, rythme, regard et intensité émotionnelle — tout en transformant son apparence, son environnement ou ses costumes. Selon Luma, le modèle garde fidèlement le rendu des images sources, facilitant ainsi son adoption par les studios et les équipes de production professionnelles.

Contrôle précis et continuité visuelle

Au-delà de la modification de personnages, Ray3 Modify introduit la possibilité de définir une image de départ et une image de fin. Cette approche permet de générer automatiquement des séquences de transition cohérentes, offrant ainsi aux créateurs un contrôle accru sur les déplacements, les comportements ou l’évolution visuelle d’une scène, sans rupture de continuité.

« Les modèles vidéo génératifs sont extrêmement expressifs, mais difficiles à maîtriser », explique Amit Jain, cofondateur et CEO de Luma. « Ray3 Modify combine le réel et la créativité de l’IA, tout en redonnant le contrôle aux équipes artistiques. »

Une ambition soutenue par des moyens massifs

Disponible via la plateforme Dream Machine, Ray3 Modify prouve clairement que les outils d’Ia sont déjà prêts pour la production et la post production en milieu professionnel. Quant à Luma, qui rivalise désormais avec des acteurs comme Runway ou Kling, la startup a récemment levé 900 millions de dollars et prévoit la construction d’un vaste cluster IA en Arabie saoudite.

