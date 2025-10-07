TENDANCES
Taylor Swift accusée d’utiliser l’IA dans les vidéos promotionnelles de son nouvel album

7 Oct. 2025 • 15:15
0

Taylor Swift est en pleine polémique, et cela ne concerne pas les retours particulièrement mitigés concernant son dernier album : en effet, les teasers promotionnels de l’album Life of a Showgirl seraient en partie voire en totalité générées par l’intelligence artificielle. Ces accusations ne sont pas sans fondement, sachant que plusieurs séquences affichent des incohérences visuelles, comme des objets qui disparaissent, des lettres illisibles, des moutons qui deviennent des écureuils, ce qui pousse évidemment les fans de,l’artiste (et les autres) à s’écharper sur l’origine réelle de ces vidéos.  Des internautes ont aussi remarqué des éléments tels que des boutons « MOP, SUOP, NCLINE » sur un tapis roulant ou une main qui se fond dans une serviette — des anomalies typiques des erreurs d’IA dans la génération d’images.

Des pratiques à rebours des déclarations ?

Ces clips promotionnels, accessibles via des QR codes placés sur 12 portes orange dans différentes villes, étaient initialement diffusés via YouTube Shorts avant d’être retirés, sans doute d’ailleurs sous la pression de la polémique. Aucune confirmation (d’un usage de l’IA) de la part de l’équipe de Swift ou de Google (partenaire probable) n’a été rendue publique à ce jour,  et bien que ces teasers soient au cœur du débat, il n’y a pas de preuves indubitables que les vidéoclips officiels ou le film accompagnant l’album aient de leur côté eu recours à l’IA . Ceci étant dit, pour une artiste qui a déclaré « You deserve to own the art you make », (Trad : tu mérites de posséder l’art que tu crées) cette controverse tombe bien mal et soulève des questions légitimes sur la complète sincérité de ces déclarations antérieures.

