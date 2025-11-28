SAM 3D Objects : Meta dévoile un outil permettant la création d’objets 3D pour la VR à partir d’images 2D

La génération d’objets 3D à partir de simples images 2D connaît une accélération spectaculaire. Alors que la photogrammétrie traditionnelle exigeait auparavant des dizaines de clichés et de longues minutes de traitement, de nouveaux modèles d’intelligence artificielle réduisent désormais cette étape à quelques secondes. Meta franchit un nouveau cap avec SAM 3D Objects, un modèle open source capable de transformer une simple photo en un objet 3D de haute qualité, prêt à être utilisé dans la réalité virtuelle.

Une expérience simplifiée et instantanée

Jusqu’ici, des solutions comme RealityScan d’Epic demandaient un quart d’heure de calcul dans le cloud, tandis que l’API Object Capture d’Apple prenait environ cinq minutes. Les modèles IA récents quant à eux se contentent d’une seule image, avec une rapidité de traitement qui s’améliore à chaque nouvelle génération.

Avec SAM 3D Objects, la durée de calcul s’accélère encore. Meta permet d’essayer son nouvel outil directement depuis un navigateur : il suffit d’envoyer une image, de sélectionner l’objet à isoler, puis de visualiser immédiatement le résultat en 3D. « C’est comme tirer un objet du monde réel pour l’amener dans la VR », résume l’un des développeurs qui a déjà pu tester cette technologie.

Vers une intégration naturelle dans les expériences VR

D’autres apps Quest permettent déjà de faire ce type de transition 2D vers 3D VR, mais SAM 3D Objects permet de gagner en précision et en fidélité, ce qui ouvre la voie à de nouveaux usages virtuels, comme la personnalisation d’espaces virtuels, le partage d’objets du quotidien (en VR) ou la création d’assets sur mesure pour des jeux sociaux.

Meta n’évoque pas encore une intégration directe dans Horizon Worlds, mais ce serait un ajout logique tant la technologie s’aligne avec la vision d’un métavers immersif et créatif.