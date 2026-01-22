Le Mode IA de Google intègre vos données de Gmail et Photos pour une recherche sur mesure

Google déploie la fonctionnalité « Personal Intelligence » (intelligence personnelle) dans le mode IA de son moteur de recherche pour personnaliser les résultats en exploitant les données de Gmail et de Google Photos. Cette nouveauté, qui suit le lancement récent dans Gemini, vise à connecter les informations des utilisateurs entre leurs différentes applications pour offrir une expérience sur mesure.

L’objectif affiché par Google est de transformer la recherche en une expérience unique. Le Mode IA du moteur de recherche de Google (qui est disponible un peu partout, sauf en France) évite à l’utilisateur de devoir répéter constamment ses préférences ou ses projets en cours lors de la rédaction d’un prompt. Le Mode IA puise directement dans la bibliothèque d’images et les messages Gmail pour contextualiser ses réponses.

Des recommandations sur mesure basées sur vos souvenirs

L’outil se distingue par sa capacité à croiser des données factuelles et visuelles. Lors de la planification d’un voyage, le Mode IA de Google peut consulter une réservation d’hôtel dans Gmail tout en analysant les souvenirs de vacances présents dans Google Photos. Au lieu d’une liste générique d’activités, il proposera par exemple un musée interactif idéal pour les enfants ou un glacier au charme rétro, déduit de la présence de nombreux selfies avec des glaces dans la galerie de l’utilisateur.

Cette pertinence s’applique également aux achats en ligne. Si un utilisateur cherche un manteau pour un déplacement, l’intelligence artificielle prend en compte ses marques favorites et vérifie la confirmation de vol dans la boîte e-mail pour identifier la destination et la météo. Le résultat suggérera des vêtements adaptés, comme des manteaux coupe-vent, correspondant au style habituel de l’acheteur. Il est même possible de poser des questions ludiques, demandant à l’IA de décrire une journée parfaite ou d’imaginer le titre d’un film basé sur sa propre vie.

Google assure que la confidentialité est au rendez-vous

Google encadre strictement l’utilisation des données personnelles pour cette fonctionnalité optionnelle. L’utilisateur doit activement connecter ses applications Gmail ou Google Photos et peut désactiver ce lien à tout moment. L’entreprise précise que ses modèles ne s’entraînent pas directement sur le contenu de la boîte de réception ou de la bibliothèque photo. Seuls les prompts spécifiques et les réponses du modèle sont utilisés pour améliorer le service.

L’interface joue la carte de la transparence. Le mode IA signale lorsqu’il vérifie les applications connectées ou applique l’intelligence personnelle, en affichant les icônes des sources utilisées. Une option permet de régénérer la réponse sans aucune personnalisation. Google avertit toutefois que le système peut parfois effectuer des connexions incorrectes entre des sujets non liés, invitant les utilisateurs à corriger manuellement les erreurs.

Le déploiement s’effectuera via Search Labs d’ici les prochains jours, mais reste exclusif à un public restreint au départ. Seuls les comptes personnels situés aux États-Unis et abonnés aux offres Google AI Pro ou Ultra sont concernés. Aucune information n’a été communiquée concernant une disponibilité pour le reste du monde.